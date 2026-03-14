Màn ngược dòng khó tin ở Saudi Pro League

Rạng sáng 14/3, Al Qadsiah ghi liền 2 bàn ở phút bù giờ để thắng Al Ahli với tỷ số 3-2 thuộc vòng 26 Saudi Pro League.

Al Ahli thua ngược dù dẫn trước 2 bàn.

Trận đấu khởi đầu với lợi thế rõ rệt thuộc về Al Ahli. Đội khách nhập cuộc sắc bén và nhanh chóng áp đặt thế trận. Phút 27, tiền đạo người Anh Ivan Toney tỏa sáng với cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho Al Ahli. Bàn thắng giúp đội khách thi đấu hưng phấn hơn và tiếp tục dồn ép đối thủ.

Đến phút 42, từ một tình huống phạt góc bên cánh phải, bóng được căng ngang vào khu vực cấm địa để Valentin Atangana dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt. Sau 45 phút đầu tiên, Al Ahli nắm hoàn toàn lợi thế với tỷ số 2-0.

Tuy nhiên, hiệp 2 lại diễn ra theo kịch bản hoàn toàn khác. Al Qadsiah đẩy cao đội hình và liên tục gia tăng sức ép. Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 63 khi Musab Al-Juwayr rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, thắp lại hy vọng cho khán giả trên sân.

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến thế trận giằng co căng thẳng. Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những phút bù giờ. Phút 90+2, Turki Al Ammar tận dụng tình huống phạt góc để san bằng tỷ số 2-2. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 90+9, Ibrahim Mahnashi tung cú dứt điểm quyết đoán, hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục 3-2 cho Al Qadsiah.

Thất bại đau đớn khiến Al Ahli chững lại trong cuộc đua vô địch. Kết quả cũng vô tình mang lại lợi thế cho Al Nassr trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu với Al Hilal. Sau 26 vòng, Al Ahli đứng thứ 2 với 62 điểm, kém đội dẫn đầu Al Nassr 2 điểm và đá nhiều hơn 1 trận.

Phía sau, Al Hilal bám sát với 61 điểm sau 25 trận, trong khi Al Qadsiah vươn lên thứ 4 với 60 điểm sau 26 trận. Khoảng cách giữa 4 đội đầu bảng chỉ vỏn vẹn 4 điểm, khiến cuộc đua vô địch mùa này trở nên cực kỳ căng thẳng và khó lường.

Al Nassr phần nào nắm lợi thế nhất định.

