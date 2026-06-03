Đức rũ sạch bụi công thần để lột xác tại World Cup 2026

Mười hai năm trước trên châu Mỹ, cụ thể là đất Brazil, đội tuyển Đức bước lên đỉnh thế giới bằng chức vô địch World Cup đầy thuyết phục sau khi hạ Brazil và Argentina.

Nagelsmann có thể xây dựng một tập thể khát khao hơn.

Nhưng kể từ đêm huy hoàng ấy tại Rio de Janeiro, World Cup lại trở thành nỗi ám ảnh với đội bóng từng nổi tiếng vì sự ổn định và lạnh lùng.

Từ đỉnh cao năm 2014 đến hai kỳ World Cup thảm họa

Sau khi đánh bại Argentina để vô địch World Cup 2014, nhiều người từng tin Đức sẽ mở ra một thời kỳ thống trị mới. Họ sở hữu lực lượng mạnh, hệ thống đào tạo trẻ hiện đại và một thế hệ cầu thủ được đánh giá thuộc hàng xuất sắc nhất thế giới.

Nhưng mọi thứ diễn ra theo hướng ngược lại. Tại World Cup 2018, Đức đến Nga với tư cách đương kim vô địch và vẫn được xếp vào nhóm ứng viên hàng đầu. Tuy nhiên, đội bóng của Joachim Low gây thất vọng ngay từ vòng bảng. Sau khi thua Mexico trận ra quân, Đức phải nhờ đến cú sút phạt của Toni Kroos ở phút bù giờ thứ 5 để thắng ngược Thụy Điển 2-1.

Tưởng như mọi thứ đi đúng quỹ đạo thì lượt cuối, Đức bất ngờ thua 0-2 trước đội tuyển Hàn Quốc. Thất bại ê chề đó không chỉ khiến Đức bị loại mà còn đẩy họ xuống vị trí cuối bảng. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Đức bị loại ở vòng bảng với tư cách đương kim vô địch thế giới.

Nhiều người xem thất bại ấy là tai nạn. Nhưng bốn năm sau, cơn ác mộng lại lặp lại. Tại World Cup 2022, Đức khởi đầu bằng thất bại trước Nhật Bản trong trận đấu họ kiểm soát phần lớn thời gian. Dù cố gắng sửa sai ở các lượt trận sau với trận hòa Tây Ban Nha 1-1 và thắng Costa Rica 4-2, đội tuyển từng bốn lần vô địch thế giới tiếp tục dừng bước ngay từ vòng bảng.

Hai kỳ World Cup liên tiếp để thua các đại diện châu Á phản ánh vấn đề sâu xa hơn những sai lầm nhất thời. Đức dường như đánh mất chính những phẩm chất từng tạo nên bản sắc của họ.

Trong quá khứ, Đức nổi tiếng với tính kỷ luật, khả năng tận dụng cơ hội và sự lạnh lùng ở các thời điểm quyết định. Nhưng những năm gần đây, họ chơi bóng nhiều hơn nhưng hiệu quả lại thấp hơn.

Đức cũng gặp khó trong quá trình chuyển giao thế hệ. Những cầu thủ từng làm nên chiến công năm 2014 ở lại quá lâu khiến quá trình thay đổi diễn ra chậm chạp.

Thủ môn Neuer đã chia tay tuyển Đức.

Nagelsmann đang có cơ hội tạo ra một tuyển Đức mới

Dù vậy, World Cup 2026 mang tới một cơ hội thuận lợi hơn. So với những bảng đấu khó trong quá khứ, việc nằm cùng bảng với Bờ Biển Ngà, Curacao và Ecuador rõ ràng dễ thở hơn rất nhiều.

Ecuador là đối thủ khó chịu nhất, Bờ Biển Ngà có sức mạnh thể chất đáng gờm, nhưng nhìn chung khả năng Đức bị loại lần thứ ba liên tiếp ngay từ vòng bảng là rất thấp, đặc biệt khi 8/12 đội xếp thứ 3 vẫn có vé đi tiếp.

Điều khiến người Đức lạc quan không nằm ở bảng đấu mà nằm ở sự thay đổi nhân sự. Những biểu tượng cuối cùng của thế hệ vô địch thế giới đã lần lượt rời đội tuyển. Sau Euro 2024, tiền vệ Toni Kroos hay tiền đạo Thomas Muller đều khép lại hành trình kéo dài nhiều năm với màu áo đội tuyển.

Sự chia tay ấy có thể khiến Đức mất đi kinh nghiệm, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội mới. Điều thú vị là lịch sử bóng đá Đức hiếm khi thành công bằng cách kéo dài một thế hệ vàng.

Chức vô địch năm 1954 không liên quan tới năm 1974. Đội vô địch năm 1990 gần như khác hoàn toàn so với thế hệ 1974. Tương tự, tập thể đăng quang năm 2014 cũng là sản phẩm của một cuộc tái thiết dài hạn.

Bởi vậy, việc từ bỏ quá khứ có thể là điều cần thiết. Julian Nagelsmann hiện có cơ hội xây dựng đội bóng theo ý mình mà không phải chịu áp lực từ các công thần. Chiến lược gia trẻ tuổi này nổi tiếng với tư duy chiến thuật hiện đại, linh hoạt và sẵn sàng tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

World Cup 2026 vì thế sẽ là giải đấu để Đức rũ bỏ thế hệ công thần 2014 trên đường tìm kiếm chức vô địch thứ năm. Đồng thời, đó còn là phép thử xem liệu đội bóng này đã thực sự tái sinh hay chưa.

Nếu thành công, người Đức có thể mở ra một chu kỳ mới. Còn nếu tiếp tục thất bại, cái bóng của năm 2014 có lẽ vẫn sẽ tiếp tục đè nặng lên một trong những đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.