Ronaldo dùng quyền lực sắp xếp lại chiếc ghế HLV Bồ Đào Nha?

Tin tức rò rỉ gần đây cho thấy siêu sao Cristiano Ronaldo đang tích cực thúc đẩy Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bổ nhiệm Jorge Jesus vào vị trí thuyền trưởng.

Ronaldo đã có kế hoạch tìm HLV cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Động thái này tiếp tục củng cố một thói quen đã ăn sâu vào giai đoạn cuối sự nghiệp của CR7: tự tay lựa chọn và sắp đặt người thầy sẽ trực tiếp dẫn dắt mình.

Tiền lệ tại Al Nassr và bản hợp đồng đổi lấy quyền lực

Nhìn lại mùa hè năm 2025, người hâm mộ chứng kiến sức mạnh bao trùm của tiền đạo người Bồ Đào Nha tại cấp độ CLB. Sau một mùa giải thi đấu dưới kỳ vọng cùng chiến lược gia Stefano Pioli, ban lãnh đạo Al Nassr trực tiếp tham vấn ý kiến của đội trưởng trước khi tiến hành đàm phán với người mới.

Không hề ngần ngại, Ronaldo lập tức đề xuất cái tên Jorge Jesus. Anh đích thân yêu cầu giới chủ Saudi Arabia đưa người đồng hương thân thiết này về làm việc cùng mình.

Sự việc khi đó gây chấn động dư luận, bởi Jorge Jesus vốn là người cũ của Al Hilal, đại kình địch không đội trời chung với Al Nassr tại giải đấu quốc nội. Bất chấp những rào cản đó, tiếng nói của số 7 mang sức nặng tuyệt đối. Pioli lập tức bị sa thải.

Đáng chú ý, ngay sau cuộc "thanh trừng" trên băng ghế chỉ đạo này, Ronaldo vui vẻ đặt bút ký gia hạn hợp đồng thêm hai năm để gắn bó với đội bóng đến tận 2027. Quyết định thay tướng dường như là một thỏa thuận ngầm, một điều kiện tiên quyết để giới chủ Al Nassr giữ chân cỗ máy in tiền của họ.

Jorge Jesus được học trò Ronaldo đánh giá cao.

Sự bành trướng tầm ảnh hưởng tại đội tuyển quốc gia

Giờ đây, thói quen can thiệp vào công tác thượng tầng của Ronaldo đang lan rộng đến cấp độ đội tuyển quốc gia. Báo chí Anh tiết lộ CR7 đánh giá cực cao phẩm chất lãnh đạo và kinh nghiệm dày dặn của Jorge Jesus, coi đây là phương án hoàn hảo nhất để giúp Bồ Đào Nha chinh phục World Cup.

Về phía Jorge Jesus, chiến lược gia dẫn dắt Al Nassr cũng tỏ ra vô cùng cởi mở với viễn cảnh nắm quyền tại đội tuyển quê hương, tạo nên một cuộc cạnh tranh thú vị với các ứng cử viên khác như Jose Mourinho.

Tầm ảnh hưởng của CR7 lên FPF khổng lồ đến mức tổ chức này đang dốc toàn lực chuẩn bị hồ sơ khiếu nại lên FIFA nhằm giúp thủ quân của mình thoát khỏi án treo giò ba trận. Sự bảo vệ tuyệt đối này minh chứng cho việc Ronaldo giữ một vị thế độc tôn, vượt xa vai trò của một cầu thủ thông thường trên sân cỏ. Anh đang hành động như một kiến trúc sư trưởng, người có quyền định hình bộ máy huấn luyện theo ý thích cá nhân.

Câu chuyện này phơi bày một thực tế về sự chuyển dịch quyền lực trong bóng đá hiện đại. Việc một ngôi sao can thiệp sâu vào công tác bổ nhiệm thuyền trưởng có thể mang lại sự thoải mái cho cá nhân cầu thủ đó, song nó thường tạo ra sức ép khủng khiếp lên tính kỷ luật và sự gắn kết của một tập thể.

Giới chức trách quản lý bóng đá luôn phải đứng trước ranh giới mong manh giữa việc chiều chuộng biểu tượng lớn nhất của mình và việc duy trì quyền uy tuyệt đối của một vị HLV thực thụ.