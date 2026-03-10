Ý tưởng xây nhà kỳ lạ của Ronaldo

Theo tiết lộ từ kiến trúc sư người Bồ Đào Nha Eduardo Souto Moura, siêu sao Cristiano Ronaldo từng đưa ra những ý tưởng xây nhà khiến ông bất ngờ.

Ronaldo có ý tưởng xây nhà độc đáo.

Theo Moura, ông được giới thiệu với Ronaldo thông qua một người bạn chung là Antonio Salvador (hiện là Chủ tịch của Sporting Braga).

Sau lời giới thiệu đó, Moura bay sang Manchester để gặp trực tiếp Ronaldo và bàn bạc về ý tưởng xây dựng một căn biệt thự quy mô lớn tại đây. Theo lời vị kiến trúc sư, cuộc gặp với siêu sao người Bồ Đào Nha để lại nhiều ấn tượng đặc biệt.

Một chi tiết thú vị được Moura tiết lộ là những yêu cầu khá “độc lạ” của Ronaldo trong bản thiết kế. Trong đó có ý tưởng đặt một bồn jacuzzi ngay dưới chân giường ngủ.

Tuy nhiên, kiến trúc sư người Bồ Đào Nha thẳng thắn từ chối vì cho rằng thiết kế này có thể gây nguy hiểm. Ông thậm chí còn hài hước cảnh báo rằng Ronaldo có thể “ngã thẳng vào bồn nước khi vừa tỉnh dậy”.

Dù một số đề xuất bị bác bỏ, Moura cho biết Ronaldo khi đó vẫn rất cởi mở và dễ trao đổi. Ông cũng nhận xét rằng cầu thủ này đặc biệt coi trọng gia đình.

Bản thiết kế dinh thự dự kiến có tới 10 phòng ngủ để phục vụ các thành viên trong gia đình và bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, dự án này sau cùng đã bị hủy bỏ.

Cũng theo tiết lộ từ Moura, trong quá trình trao đổi về thiết kế ngôi nhà, Ronaldo liên tục phải tạm dừng cuộc trò chuyện để đi tập luyện theo lịch trình dày đặc của mình.

Vị kiến trúc sư kể lại rằng sự kỷ luật của Ronaldo khiến ông rất ngạc nhiên, bởi cứ khoảng 15 phút, tiền đạo này lại tạm dừng cuộc trao đổi để thực hiện các bài tập. Theo Moura, điều đó cho thấy thành công của Ronaldo đến từ sự nỗ lực và kỷ luật phi thường.

