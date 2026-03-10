Khán đài Almeria hô vang 'Siuu' để chào Ronaldo

Rạng sáng 10/3, CLB Almeria gửi lời chào đặc biệt tới Cristiano Ronaldo sau khi siêu sao người Bồ Đào Nha đầu tư vào đội bóng.

Ronaldo đầu tư vào Almeria.

Sân nhà của Almeria trở nên đặc biệt trong trận gặp Leonesa khi khán giả chứng kiến chi tiết mang đậm dấu ấn Ronaldo. Trên khán đài VIP, đội bóng Tây Ban Nha chuẩn bị bức ảnh lớn với khẩu hiệu "Let's go all out" (tạm dịch: dốc toàn lực) cùng tiếng hô quen thuộc "Siuu".

Đó là cách Almeria gửi lời tri ân tới Ronaldo, người vừa trở thành một phần trong cấu trúc sở hữu của CLB. Dưới sân, các cầu thủ Almeria cũng gây ấn tượng khi đè bẹp Leonesa 3-0 để xây chắc vị trí nhì bảng giải hạng 2 Tây Ban Nha, kém Racing Santander 4 điểm.

Hôm 26/2, Almeria thông báo Ronaldo tham gia đầu tư vào đội bóng. Thông tin này nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. Chỉ trong vài giờ, cái tên Almeria xuất hiện dày đặc trên các nền tảng toàn cầu, tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ.

Ronaldo cũng phản hồi ngay sau khi thương vụ được công bố. Trên trang Instagram cá nhân, anh đăng thông điệp ngắn gọn: "Let’s go all out". Câu nói sau đó trở thành khẩu hiệu xuất hiện trên bức ảnh mà Almeria chuẩn bị cho trận đấu.

Bên dưới dòng chữ ấy là tiếng hô "Siuu", màn ăn mừng đã trở thành biểu tượng của Ronaldo trong suốt sự nghiệp. Hình ảnh này được đặt tại khu vực VIP trên sân, tạo nên điểm nhấn đặc biệt trong ngày thi đấu.

Động thái của Almeria không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng. CLB đang ở giai đoạn quan trọng của mùa giải khi cạnh tranh suất thăng hạng trực tiếp. Đối thủ lớn nhất của họ lúc này là Racing Santander.

Thông điệp "Let’s go all out" vì thế mang ý nghĩa như lời kêu gọi Almeria bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải với tất cả năng lượng và tham vọng. Điều đó cho thấy sức ảnh hưởng của Ronaldo rất lớn, ngay cả khi anh xuất hiện với vai trò mới ngoài sân cỏ.

Cú đá hỏng 'triệu view' của Ronaldo Rạng sáng 1/3, khoảnh khắc Cristiano Ronaldo đá hỏng penalty nhanh chóng thu hút gần 2 triệu lượt xem trên X khi Al Nassr thắng Al Fayha 3-1 thuộc vòng 24 Saudi Pro League.