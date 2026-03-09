Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Marcelo: 'Ronaldo là người ngoài hành tinh'

Cựu danh thủ Marcelo dành nhiều lời khen khi nói về người đồng đội cũ Cristiano Ronaldo.

Ronaldo từng sát cánh cùng Marcelo tại Real Madrid.

Trong cuộc trò chuyện với tạp chí FourFourTwo, Marcelo không ngần ngại ca ngợi người bạn cũ. Theo cựu hậu vệ trái của Real Madrid, Ronaldo sở hữu những phẩm chất vượt xa một cầu thủ bóng đá bình thường.

“Được thi đấu cùng Cristiano là một vinh dự lớn”, Marcelo nói. “Anh ấy khác biệt so với mọi người: một thủ lĩnh thực thụ, một người làm việc không biết mệt mỏi và là cầu thủ có chất lượng chuyên môn tuyệt vời. Nhiều người nghĩ Cristiano chỉ dựa vào sức mạnh, nhưng họ đã nhầm. Anh ấy giống như người ngoài hành tinh".

Sau khi chuyển đến Real Madrid, Ronaldo bước vào giai đoạn rực rỡ nhất sự nghiệp. Anh trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, phá hàng loạt kỷ lục ghi bàn và giúp CLB giành nhiều danh hiệu Champions League.

Khi còn thi đấu cho Real Madrid, Marcelo và Ronaldo tạo nên cặp tấn công đáng sợ bên cánh trái. Cựu hậu vệ người Brazil cho biết: “Cả hai chúng tôi đều là những cầu thủ trưởng thành từ bóng đá đường phố, học chơi bóng khi đi chân trần và đơn giản là tận hưởng niềm vui với trái bóng. Đó là một phần bản chất của chúng tôi, vì vậy chỉ cần nhìn nhau là có thể hiểu ý".

Hiện tại, Marcelo đã giải nghệ, còn Ronaldo vẫn tiếp tục thi đấu ở tuổi 41 trong màu áo Al Nassr. CR7 đang hướng tới cột mốc 1.000 bàn thắng trong các trận đấu chính thức.

Duy Luân

