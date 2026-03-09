Sự cố VAR gây chấn động bóng đá Đức

Sự cố vừa xảy ra tại giải Bundesliga 2 (Đức) khi một cổ động viên đeo mặt nạ bị cáo buộc phá hoại hệ thống VAR ngay giữa trận đấu.

CĐV giấu mặt phá hoại màn hình VAR.

Sự việc diễn ra trong trận đấu giữa Preussen Muenster và Hertha BSC tại Bundesliga 2 hôm 8/3. Tình huống bắt đầu khi trọng tài chính Felix Bickel được yêu cầu ra khu vực màn hình VAR bên ngoài sân để xem lại một pha va chạm trong vùng cấm có thể dẫn đến quả phạt đền.

Tuy nhiên, khi ông Bickel tiến đến màn hình kiểm tra, thiết bị lại không hoạt động. Nguyên nhân nhanh chóng được xác định là do dây nguồn của màn hình VAR đã bị rút ra trước đó.

Theo thông tin được đăng tải trên trang chủ của Preussen Muenster, một cổ động viên đeo mặt nạ lẻn vào khu vực bên trong sân vận động và cố tình rút dây điện của màn hình VAR nhằm phá hoại quá trình xem lại tình huống. Truyền thông Đức cũng cho biết, cùng thời điểm đó, các CĐV chủ nhà giăng biểu ngữ với thông điệp phản đối công nghệ VAR, trong đó có dòng chữ: “Hãy rút dây cắm điện của VAR”.

Do không thể xem lại tình huống trực tiếp trên màn hình, trọng tài Bickel buộc phải dựa hoàn toàn vào quyết định từ phòng VAR. Nữ trọng tài phụ trách VAR, Katrin Rafalski, đã xem lại băng hình và thông báo rằng tình huống phạm lỗi là rõ ràng.

Dựa trên kết luận này, trọng tài chính Bickel cho đội khách hưởng một quả phạt đền. Cầu thủ của Hertha Berlin sau đó không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ chấm 11 m, tạo tiền đề cho chiến thắng chung cuộc 2-1.

Sau trận đấu, phía Preussen Muenster xác nhận vụ việc có dấu hiệu được lên kế hoạch từ trước. Ban lãnh đạo CLB khẳng định họ sẽ phối hợp với lực lượng an ninh và ban tổ chức giải đấu để xác định danh tính người chịu trách nhiệm.

