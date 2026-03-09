Nani vừa có màn ra mắt ấn tượng trong màu áo FC Aktobe tại giải vô địch quốc gia Kazakhstan.

Nani tỏa sáng ở tuổi 39.

Ở tuổi 39, cầu thủ người Bồ Đào Nha tưởng như đã khép lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, anh bất ngờ quyết định xỏ giày trở lại để gia nhập Aktobe, mở ra chương mới trong hành trình bóng đá của mình tại Kazakhstan.

Trong trận đấu mở màn mùa giải, Aktobe giành chiến thắng đậm 4-1 trước FC Tobol trên sân nhà. Nani không đá chính mà chỉ được tung vào sân trong khoảng 20 phút cuối trận. Dù vậy, cựu cầu thủ MU vẫn kịp để lại dấu ấn rõ nét.

Chỉ ba phút sau khi vào sân, Nani tạo nên sự khác biệt. Từ một pha xử lý nhanh nhạy, anh thực hiện đường kiến tạo thuận lợi để đồng đội ghi bàn thắng thứ 4, khép lại chiến thắng thuyết phục cho đội chủ nhà.

Pha kiến tạo ngay trong trận ra mắt cho thấy đẳng cấp và kinh nghiệm của cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha vẫn còn rất giá trị.

Nani đang chơi cho CLB Aktobe.

Sau trận đấu, Nani tiếp tục khiến khán đài sân vận động bùng nổ khi tiến đến giao lưu với các cổ động viên. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc anh cùng người hâm mộ thực hiện màn hô vang khẩu hiệu quen thuộc.

Cầu thủ 39 tuổi xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, liên tục vỗ tay cảm ơn người hâm mộ trước khi ôm chầm lấy một thành viên trong đội. Khoảnh khắc này nhanh chóng giúp anh chiếm trọn cảm tình của các cổ động viên Aktobe chỉ sau một trận đấu.

Trong quá khứ, Nani từng có 7 năm khoác áo MU từ 2007 đến 2014, giai đoạn thành công bậc nhất của đội bóng. Trong thời gian đó, anh giành 4 chức vô địch Premier League và 1 Champions League, đồng thời ghi 41 bàn và thực hiện 65 pha kiến tạo sau 230 lần ra sân.

