Những 'bom tấn' có thể được kích nổ trong hè 2026

Elliot Anderson là mục tiêu theo đuổi của MU trong những kỳ chuyển nhượng gần đây. Nottingham Forest muốn thu về khoảng 90 triệu bảng nếu để tiền vệ chủ lực rời đi.
Ngoài Anderson, Adam Wharton cũng nằm trong tầm ngắm của MU và nhiều đội bóng lớn ở Premier League. Ở tuổi 22, tiền vệ này chứng tỏ được năng lực tại giải quốc nội. Anh được định giá không dưới 100 triệu bảng.
Vitinha là mục tiêu được Real Madrid nhắm đến trong nỗ lực tăng cường sức mạnh khu trung tuyến. "Los Blancos" sẵn sàng trả không dưới 100 triệu bảng để chiêu mộ ngôi sao người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, PSG không dễ để mất đi trụ cột quan trọng của mình.
Sandro Tonali là cái tên khác lọt vào tầm ngắm của Real Madrid. Giới chuyên môn nhận định mức phí chuyển nhượng của tiền vệ người Italy có thể lên tới khoảng 100 triệu bảng.
Martin Odegaard đối diện khả năng chia tay Arsenal ngay trong mùa hè này. Đội bóng thành London được cho là sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị khoảng 65 triệu bảng cho tuyển thủ Na Uy. Ở mùa giải năm nay, Odegaard có màn trình diễn thiếu ổn định.
Mason Greenwood muốn rời Marseille sau khi xảy ra mâu thuẫn với Giám đốc thể thao Mehdi Benatia. CLB nước Pháp kỳ vọng thu về khoảng 70 triệu bảng nếu để Greenwood ra đi, gấp đôi số tiền họ từng bỏ ra để chiêu mộ chân sút này.
Michael Olise của Bayern Munich nổi lên như một trong những cầu thủ tấn công hay nhất châu Âu hiện nay. Liverpool tỏ ra quan tâm đến Olise và xem anh là phương án kế thừa Mohamed Salah trong tương lai. Tuy nhiên, "The Kop" có thể phải chi không dưới 100 triệu bảng cho cựu sao Crystal Palace.
