Ten Hag hối hận vì phũ với Ronaldo

  • Thứ bảy, 14/3/2026 10:04 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Erik ten Hag thừa nhận cách ông xử lý Cristiano Ronaldo tại Manchester United gây tổn hại cho chính sự nghiệp của bản thân, đồng thời để lại hậu quả lâu dài.

Ronaldo mâu thuẫn sâu sắc với Ten Hag.

Voetball tiết lộ cựu HLV Manchester United tâm sự với một người bạn thân rằng ông hối tiếc về cách mình đối xử với Cristiano Ronaldo, đặc biệt là quyết định để tiền đạo người Bồ Đào Nha dự bị trong thời gian làm việc chung tại Old Trafford.

Ten Hag thừa nhận xung đột với ngôi sao Bồ Đào Nha để lại hậu quả lâu dài cho cá nhân ông lẫn Manchester United. Nếu được làm lại, HLV người Hà Lan sẽ xử lý mềm mỏng hơn với biểu tượng một thời của MU.

Tại Old Trafford, Ronaldo và Ten Hag không có mối quan hệ tốt. Xung đột giữa Ten Hag và Ronaldo bùng nổ vào cuối năm 2022, khi siêu sao người Bồ Đào Nha bị treo giò vì từ chối vào sân thay người trong trận đấu gặp Tottenham Hotspur.

Điều đó dẫn đến cuộc phỏng vấn gây sốc của CR7 với Piers Morgan khi anh bày tỏ sự thất vọng và chỉ trích HLV người Hà Lan. Tại cuộc phỏng vấn, Ronaldo công khai bày tỏ sự thiếu tôn trọng đối với HLV Ten Hag sau những mâu thuẫn trong thời gian thi đấu tại MU.

Cuối cùng, MU đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Ronaldo, trong khi Ten Hag cũng bị sa thải 2 năm sau đó do thành tích yếu kém trên sân cỏ.

Tường Linh

Ronaldo Cristiano Ronaldo Erik Ten Hag Ten Hag

