Dàn sao châu Á đắt giá nhất thế giới

  • Thứ bảy, 14/3/2026 09:01 (GMT+7)
Abdukodir Khusanov, Lee Kang-in hay Kaoru Mitoma là những gương mặt nằm trong nhóm cầu thủ châu Á đắt giá nhất thế giới hiện tại.

khusanov anh 1

Đứng đầu danh sách là trung vệ người Uzbekistan, Abdukodir Khusanov (phải). Cầu thủ của Man City được đánh giá cao nhờ tốc độ và khả năng đọc tình huống tốt. Mức định giá 35 triệu euro cho thấy tiềm năng lớn của tuyển thủ Uzbekistan trong tương lai.
khusanov anh 2

Ngôi sao người Nhật Bản, Takefusa Kubo, được định giá 30 triệu euro. Chân sút của Real Sociedad nổi bật nhờ kỹ thuật khéo léo, khả năng rê bóng và sáng tạo ở cánh phải. Anh cũng là ngôi sao hàng đầu của bóng đá Nhật Bản trong những năm qua.
khusanov anh 3

Xếp thứ 3 là một cầu thủ Nhật Bản khác, Kaishu Sano. Tiền vệ phòng ngự này đang khoác áo Mainz 05 tại Bundesliga và được định giá 25 triệu euro. Sano gây ấn tượng với khả năng tranh chấp mạnh mẽ và lối chơi kỷ luật.
khusanov anh 4

Lee Kang-in có cùng mức định giá 25 triệu euro với Sano. Ngôi sao Hàn Quốc hiện thi đấu cho PSG, là mẫu tiền vệ tấn công sáng tạo, có kỹ thuật cá nhân xuất sắc và khả năng kiến tạo ấn tượng.
khusanov anh 5

Tại Premier League, Kaoru Mitoma cũng được định giá 25 triệu euro. Tuyển thủ Nhật Bản nổi tiếng với những pha đi bóng tốc độ và kỹ thuật, thường xuyên gây khó khăn cho các hậu vệ tại giải đấu này.
khusanov anh 6

Trung vệ người Hàn Quốc, Kim Min-jae, xếp thứ 6 trong danh sách với cùng mức định giá 25 triệu euro. Anh từng tỏa sáng trong màu áo Napoli và góp công lớn giúp đội bóng giành chức vô địch Serie A. Hiện Min-jae khoác áo Bayern Munich.
khusanov anh 7

Gương mặt còn lại cũng được Transfermarkt định giá 25 triệu euroRitsu Doan. Ngôi sao tấn công của tuyển Nhật Bản đang thi đấu cho Frankfurt. Doan nổi bật với khả năng dứt điểm tốt, tốc độ và sự linh hoạt khi chơi ở nhiều vị trí trên hàng công.
khusanov anh 8

Zion Suzuki, thủ môn của tuyển Nhật Bản, có mức giá 20 triệu euro. Anh hiện khoác áo Parma và đang thu hút sự quan tâm của nhiều CLB lớn.
