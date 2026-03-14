Sao Brazil hỏng sự nghiệp tại Real Madrid vì nghiện game và tình dục

  • Thứ bảy, 14/3/2026 07:58 (GMT+7)
Huyền thoại bóng đá Ze Roberto tiết lộ lối sống thiếu kiểm soát khi còn trẻ khiến ông đánh mất phong độ trong giai đoạn khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Ze Roberto từng gây thất vọng tại Real Madrid.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ El Globo, Ze Roberto thẳng thắn thừa nhận thói quen sinh hoạt thiếu khoa học ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ của ông. "Tôi còn trẻ, mới kết hôn và vừa mua một chiếc PlayStation. Khi đó tôi sống gần giống như một con gà trống vậy", ông kể.

Theo Ze Roberto, những ngày đầu hôn nhân khiến ông dành quá nhiều thời gian cho cuộc sống riêng. Ông thường xuyên "quấn vợ như sam" còn ban đêm lại thức trắng chơi trò điện tử, đặc biệt là tựa game nổi tiếng Crash Bandicoot.

"Tôi chơi đến tận sáng, ngủ rất ít, ăn uống thiếu kiểm soát. Tôi tăng cân mà không nhận ra và thường đến buổi tập với quầng thâm dưới mắt", cựu cầu thủ Brazil chia sẻ.

Thói quen ăn vặt vào ban đêm, đặc biệt là bánh quy, đồ ăn nhanh và nước ngọt, khiến thể trạng của ông nhanh chóng sa sút. Áp lực thi đấu cộng với việc thiếu ngủ khiến phong độ của Ze Roberto giảm mạnh.

Ze Roberto gia nhập Real Madrid năm 1997, thời điểm "Los Blancos" vừa vô địch La Liga mùa giải 1996/97. Ông cũng nằm trong đội hình giành Champions League năm 1998. Tuy nhiên, quãng thời gian của cầu thủ đa năng này tại sân Bernabeu khá ngắn ngủi. Cựu danh thủ người Brazil chỉ ghi được một bàn thắng cho đội bóng trong trận gặp Rosenborg trước khi rời CLB để trở lại Flamengo.

Dù thất bại tại Real Madrid, Ze Roberto sau đó vẫn có sự nghiệp rực rỡ tại châu Âu khi tỏa sáng trong màu áo Bayer Leverkusen, Bayern Munich và Hamburg. Ông thi đấu chuyên nghiệp đến năm 2017 và được xem là một trong những cầu thủ Brazil bền bỉ nhất lịch sử bóng đá.

Ronaldinho 'gây hấn' với Marcelo Trong màn đối đầu giữa Marcelo và Ronaldinho trong trận siêu kinh điển các huyền thoại Real và Barcelona. Đây chính là khoảnh khắc gây sốt nhất trận đấu.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Antony bức xúc với đồng đội

Rạng sáng 13/3, Antony tỏ ra cực kỳ thất vọng khi Real Betis thua cay đắng trước đối thủ chỉ còn 10 người trên sân.

23 giờ trước

Duy Anh

