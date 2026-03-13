Antony bức xúc với đồng đội

Rạng sáng 13/3, Antony tỏ ra cực kỳ thất vọng khi Real Betis thua cay đắng trước đối thủ chỉ còn 10 người trên sân.

Antony không hài lòng với đồng đội.

Ở lượt đi vòng 1/8 Europa League diễn ra trên sân Olympic, Betis bất ngờ gục ngã 0-1 trước Panathinaikos. Đáng chú ý, đội bóng Tây Ban Nha thi đấu hơn người trong gần 30 phút sau khi cầu thủ chạy cánh Anass Zaroury của chủ nhà nhận thẻ đỏ.

Dù nắm lợi thế quân số, Betis không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Tệ hơn, họ còn phải trả giá ở những phút cuối. Phút 88, Vicente Taborda thực hiện thành công quả phạt đền, mang về chiến thắng tối thiểu cho đại diện Hy Lạp.

Sau trận đấu, Antony bức xúc trước màn trình diễn của đội nhà. Cầu thủ người Brazil cho rằng Betis cần nghiêm túc nhìn lại những vấn đề. "Tôi cảm thấy buồn và thất vọng. Nhưng chúng tôi còn trận lượt về trên sân nhà. Chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu và tôi vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào toàn đội", Antony chia sẻ.

Tuy nhiên, cựu cầu thủ MU thẳng thắn thừa nhận Betis cần thay đổi. Theo anh, đội bóng thiếu sự kiên nhẫn và chưa tận dụng tốt lợi thế hơn người. "Chúng tôi cần bình tĩnh hơn trong cách chơi. Như tôi đã nói, cả đội phải tự nhìn lại mình, bởi có nhiều điều cần thay đổi", Antony nhấn mạnh.

Ngôi sao người Brazil cũng gửi lời cảm ơn tới các CĐV Betis, đồng thời kêu gọi họ tiếp tục sát cánh cùng đội bóng trong trận lượt về. Antony tiết lộ bản thân chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất và đang nỗ lực để sớm lấy lại phong độ.

Betis sẽ trở lại đấu trường La Liga cuối tuần này với trận gặp Celta Vigo, trước khi dồn toàn lực cho màn tái đấu Panathinaikos.

