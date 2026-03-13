Neymar văng khỏi top 100 cầu thủ đắt giá nhất Brazil

Chấn thương cùng phong độ thiếu ổn định khiến giá trị chuyển nhượng của Neymar sụt giảm đáng kể trong thời gian gần đây.

Theo trang định giá cầu thủ Transfermarkt, Neymar có giá trị chuyển nhượng khoảng 10 triệu euro, xếp thứ 105 trong danh sách những cầu thủ Brazil đắt nhất thế giới. Dẫn đầu bảng xếp hạng là ba ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu gồm Vinicius Junior (150 triệu euro), Estevao và Raphinha (cùng 80 triệu euro).

Ngay cả tại Santos, Neymar cũng không còn là cầu thủ được định giá cao nhất. Vị trí này thuộc về thủ môn Gabriel Brazao (12 triệu euro).

Sau khi chia tay Al Hilal, giá trị của Neymar tiếp tục sụt giảm. Trong vòng nửa năm kể từ khi trở lại Santos, tiền đạo người Brazil đã trải qua ba lần giảm giá liên tiếp, từ 12 triệu euro xuống còn 10 triệu euro.

Trong nhóm cầu thủ sinh năm 1992, Neymar cũng chỉ đứng thứ 6 về giá trị chuyển nhượng. Những cầu thủ xếp trên anh gồm Mohamed Salah (30 triệu euro), Thibaut Courtois (18 triệu euro), Alisson Becker và Son Heung-min (cùng 17 triệu euro) cùng Emiliano Martinez (15 triệu euro).

Ở tuổi 34, Neymar vẫn đang nỗ lực cải thiện thể lực và phong độ nhằm cạnh tranh suất tham dự FIFA World Cup 2026. Theo UOL, tiền đạo này đã được điền tên vào danh sách sơ bộ của Brazil cho các trận giao hữu sắp tới với Pháp và Croatia.

Đây được xem là đợt tập trung quốc tế quan trọng cuối cùng trước khi World Cup 2026 khởi tranh, nên từng vị trí trong đội hình đều được ban huấn luyện cân nhắc kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, tương lai của Neymar tại đội tuyển Brazil vẫn chưa được đảm bảo khi HLV Carlo Ancelotti đang theo dõi sát sao tình trạng thể lực của anh. Tiền đạo 34 tuổi sẽ phải đối mặt với cuộc cạnh tranh khốc liệt nếu muốn giữ một suất trong danh sách chính thức.

