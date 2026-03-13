Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Neymar văng khỏi top 100 cầu thủ đắt giá nhất Brazil

  • Thứ sáu, 13/3/2026 10:13 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chấn thương cùng phong độ thiếu ổn định khiến giá trị chuyển nhượng của Neymar sụt giảm đáng kể trong thời gian gần đây.

Theo trang định giá cầu thủ Transfermarkt, Neymar có giá trị chuyển nhượng khoảng 10 triệu euro, xếp thứ 105 trong danh sách những cầu thủ Brazil đắt nhất thế giới. Dẫn đầu bảng xếp hạng là ba ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu gồm Vinicius Junior (150 triệu euro), Estevao và Raphinha (cùng 80 triệu euro).

Ngay cả tại Santos, Neymar cũng không còn là cầu thủ được định giá cao nhất. Vị trí này thuộc về thủ môn Gabriel Brazao (12 triệu euro).

Sau khi chia tay Al Hilal, giá trị của Neymar tiếp tục sụt giảm. Trong vòng nửa năm kể từ khi trở lại Santos, tiền đạo người Brazil đã trải qua ba lần giảm giá liên tiếp, từ 12 triệu euro xuống còn 10 triệu euro.

Trong nhóm cầu thủ sinh năm 1992, Neymar cũng chỉ đứng thứ 6 về giá trị chuyển nhượng. Những cầu thủ xếp trên anh gồm Mohamed Salah (30 triệu euro), Thibaut Courtois (18 triệu euro), Alisson Becker và Son Heung-min (cùng 17 triệu euro) cùng Emiliano Martinez (15 triệu euro).

Ở tuổi 34, Neymar vẫn đang nỗ lực cải thiện thể lực và phong độ nhằm cạnh tranh suất tham dự FIFA World Cup 2026. Theo UOL, tiền đạo này đã được điền tên vào danh sách sơ bộ của Brazil cho các trận giao hữu sắp tới với Pháp và Croatia.

Đây được xem là đợt tập trung quốc tế quan trọng cuối cùng trước khi World Cup 2026 khởi tranh, nên từng vị trí trong đội hình đều được ban huấn luyện cân nhắc kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, tương lai của Neymar tại đội tuyển Brazil vẫn chưa được đảm bảo khi HLV Carlo Ancelotti đang theo dõi sát sao tình trạng thể lực của anh. Tiền đạo 34 tuổi sẽ phải đối mặt với cuộc cạnh tranh khốc liệt nếu muốn giữ một suất trong danh sách chính thức.

Cú đúp đẳng cấp của Neymar Neymar có màn trình diễn chói sáng giúp Santos đánh bại Vasco da Gama 2-1 thuộc vòng 4 giải VĐQG Brazil sáng 27/2.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.

Duy Luân

Neymar Neymar Son Heung-min Neymar brazil

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

    Facebook

Đọc tiếp

Chau Au day song vi 'hien tuong Brazil' hinh anh

Châu Âu dậy sóng vì 'hiện tượng Brazil'

4 giờ trước 07:01 13/3/2026

0

Igor Thiago đang trở thành một trong những cái tên nóng nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 sau mùa giải bùng nổ trong màu áo Brentford.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý