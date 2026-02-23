Antony khóc nức nở

Hôm 21/2, Antony bật khóc sau khi bỏ lỡ cơ hội đối mặt ở phút 90+4, khiến Real Betis chỉ hòa 1-1 trước Rayo Vallecano ở vòng 25 La Liga.

Antony gục khóc sau tiếng còi mãn cuộc.

Tại La Cartuja, Real Betis khởi đầu tốt khi Cedric Bakambu mở tỷ số ở phút 16. Rayo Vallecano đáp trả bằng bàn gỡ của Isi Palazon trước giờ nghỉ. Thế trận sau đó diễn ra giằng co, Betis nỗ lực tìm bàn quyết định nhưng thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm.

Khoảnh khắc định đoạt đến ở phút bù giờ thứ tư của trận đấu. Từ đường chọc khe của Cucho Hernandez, Antony băng xuống đối mặt thủ môn Augusto Batalla. Cú sút của tiền đạo người Brazil đi thẳng vào vị trí của Batalla, cơ hội trôi qua và tiếng còi mãn cuộc vang lên ngay sau đó.

Máy quay bắt gặp Antony gục xuống sân và bật khóc. Các đồng đội cùng giám đốc thể thao Manu Fajardo tiến lại an ủi anh. Theo El Chiringuito, Antony rất thất vọng vì bỏ lỡ cơ hội mang về chiến thắng trong trận đấu quan trọng.

Trận hòa khiến Betis không thể thu hẹp cách biệt với Atletico Madrid trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Khoảng cách hiện là 6 điểm. Rayo Vallecano, đội chỉ hơn nhóm xuống hạng 2 điểm và còn một trận chưa đấu, rời sân với một điểm quý giá.

Antony gia nhập Betis theo dạng cho mượn từ Manchester United vào tháng 1/2025 trước khi được mua đứt với giá 21,5 triệu bảng. Trước đó, anh chuyển đến CLB chủ sân Old Trafford vào năm 2022 với mức phí 86 triệu bảng từ Ajax, ghi 12 bàn và có 5 kiến tạo sau 96 lần ra sân.

Pha bỏ lỡ ở phút 90+4 là hình ảnh ám ảnh với Antony và Betis, họ đã nhiều lần đánh rơi lợi thế trong cuộc đua giành một vé dự Champions League. Tuy nhiên, mùa giải vẫn còn phía trước và thầy trò HLV Manuel Pellegrini vẫn có thể sửa sai.