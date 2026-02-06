Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Atletico hủy diệt đội của Antony 5-0

  Thứ sáu, 6/2/2026 06:40 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 6/2, Atletico Madrid vùi dập Real Betis với tỷ số không tưởng 5-0 ngay tại Benito Villamarin, qua đó thẳng tiến vào vòng bán kết Copa del Rey.

Đội bóng của Antony thua thảm trước Atletico.

Trận đấu chứng kiến sự chênh lệch rõ rệt về bản lĩnh, sự hiệu quả và khả năng trừng phạt sai lầm giữa hai đội. Đây đềy là những yếu tố đã trở thành thương hiệu của CLB thành Madrid dưới thời Diego Simeone.

Dù phải làm khách, Atletico nhập cuộc chủ động và sớm áp đặt thế trận. Phút 12, từ quả phạt góc của Koke, trung vệ David Hancko bật cao đánh đầu chính xác, mở tỷ số và đặt Betis vào thế rượt đuổi. Bàn thua sớm khiến hệ thống phòng ngự đội chủ nhà bắt đầu xộc xệch, trong khi Atletico càng đá càng lạnh lùng.

Betis nỗ lực đáp trả với các pha lên bóng của Antony và Abde Ezzalzouli, nhưng những cú sút vội vàng và thiếu chính xác không đủ làm khó hàng thủ kín kẽ của đội khách. Khi còn đang mải mê tìm bàn gỡ, Betis tiếp tục nhận đòn hồi mã thương. Phút 30, Giuliano Simeone dứt điểm gọn gàng sau pha kiến tạo của Matteo Ruggeri, nhân đôi cách biệt. Tới phút 37, Pablo Barrios chọc khe tinh tế để Ademola Lookman thoát xuống ghi bàn, khép lại hiệp một với tỷ số 3-0 cho Atletico.

Sang hiệp hai, HLV Manuel Pellegrini liên tiếp điều chỉnh nhân sự nhằm cứu vãn tình hình, nhưng mọi nỗ lực của Betis nhanh chóng bị dập tắt. Phút 62, Antoine Griezmann dễ dàng lập công sau đường chuyền thuận lợi của Lookman, nâng tỷ số lên 4-0. Thế trận hoàn toàn an bài.

Đến phút 83, Thiago Almada ghi bàn thắng thứ 5, hoàn tất màn hủy diệt toàn diện. Thắng đậm 5-0, Atletico Madrid giành vé vào bán kết Copa del Rey và cho thấy tham vọng chinh phục danh hiệu mạnh mẽ mùa này.

