Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Phong độ đáng kinh ngạc của Antony

  • Thứ sáu, 30/1/2026 18:21 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Antony đang trải qua giai đoạn thăng hoa, trở thành một trong những cầu thủ có đóng góp bàn thắng nhiều nhất tại các cúp châu Âu mùa này.

Antony rực sáng trong màu áo Betis. Ảnh: Reuters.

Kể từ khi gia nhập Real Betis vào ngày 1/2/2025, Antony nhanh chóng để lại dấu ấn đậm nét. Tiền vệ người Brazil tham gia trực tiếp vào 14 bàn thắng ở các giải đấu châu Âu (không tính vòng loại), gồm 8 bàn và 6 kiến tạo. Thành tích đưa Antony vào nhóm những cầu thủ hiệu quả nhất lục địa già trong giai đoạn này.

Ở cùng mốc thời gian, chỉ có Kylian Mbappe góp dấu giày vào nhiều bàn thắng hơn Antony, với 17 lần. Số lần tham gia vào bàn thắng của Antony cũng ngang Harry Kane, một trong những chân sút hay nhất châu Âu hiện nay. So sánh phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng rõ của Antony trong màu áo Betis.

Khác với quãng thời gian thiếu ổn định trước đó ở Manchester United, Antony tìm lại hình ảnh của một cầu thủ tấn công giàu đột biến. Anh thường xuyên được bố trí chơi lệch phải, tận dụng tốc độ, khả năng rê dắt và những pha xử lý một đối một để tạo ra khác biệt.

Không chỉ ghi bàn, Antony còn đóng vai trò quan trọng trong khâu tổ chức tấn công, góp phần mở ra không gian cho các đồng đội phía trên. Sự hòa nhập nhanh chóng của Antony giúp Real Betis duy trì thế trận chủ động ở các trận đấu châu Âu.

Trong nhiều thời điểm then chốt, chính những pha xử lý táo bạo của cầu thủ người Brazil tạo bước ngoặt, giúp đội bóng Tây Ban Nha vượt qua áp lực và kiểm soát nhịp độ trận đấu. Rạng sáng 30/1, Antony tiếp tục ghi bàn và kiến tạo trong chiến thắng 2-1 trước Feyenoord ở Europa League, qua đó thẳng tiến vào vòng 1/8.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Đào Trần

Betis Antony Real Betis Europa League

    Đọc tiếp

    8 doi vao thang vong 1/8 Europa League hinh anh

    8 đội vào thẳng vòng 1/8 Europa League

    13 giờ trước 06:37 30/1/2026

    0

    18 trận đấu diễn ra đồng loạt ở lượt cuối vòng phân hạng Europa League mùa giải năm nay với hơn 50 bàn thắng được ghi và không ít kết quả gây bất ngờ.

    Sancho to thai do, dap tay vao ghe hinh anh

    Sancho tỏ thái độ, đập tay vào ghế

    09:17 12/12/2025 09:17 12/12/2025

    0

    Rạng sáng 12/12, Jadon Sancho lại trở thành tâm điểm chú ý trong chiến thắng 2-1 của Aston Villa trước Basel thuộc vòng phân hạng Europa League.

    Antony ruc sang o cup chau Au hinh anh

    Antony rực sáng ở cúp châu Âu

    14 giờ trước 05:58 30/1/2026

    0

    Antony đóng vai trò then chốt trong chiến thắng 2-1 của Real Betis trước Feyenoord, qua đó giúp đại diện La Liga giành vé vào vòng 1/8 Europa League rạng sáng 30/1.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý