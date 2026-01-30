Phong độ đáng kinh ngạc của Antony

Antony đang trải qua giai đoạn thăng hoa, trở thành một trong những cầu thủ có đóng góp bàn thắng nhiều nhất tại các cúp châu Âu mùa này.

Antony rực sáng trong màu áo Betis. Ảnh: Reuters.

Kể từ khi gia nhập Real Betis vào ngày 1/2/2025, Antony nhanh chóng để lại dấu ấn đậm nét. Tiền vệ người Brazil tham gia trực tiếp vào 14 bàn thắng ở các giải đấu châu Âu (không tính vòng loại), gồm 8 bàn và 6 kiến tạo. Thành tích đưa Antony vào nhóm những cầu thủ hiệu quả nhất lục địa già trong giai đoạn này.

Ở cùng mốc thời gian, chỉ có Kylian Mbappe góp dấu giày vào nhiều bàn thắng hơn Antony, với 17 lần. Số lần tham gia vào bàn thắng của Antony cũng ngang Harry Kane, một trong những chân sút hay nhất châu Âu hiện nay. So sánh phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng rõ của Antony trong màu áo Betis.

Khác với quãng thời gian thiếu ổn định trước đó ở Manchester United, Antony tìm lại hình ảnh của một cầu thủ tấn công giàu đột biến. Anh thường xuyên được bố trí chơi lệch phải, tận dụng tốc độ, khả năng rê dắt và những pha xử lý một đối một để tạo ra khác biệt.

Không chỉ ghi bàn, Antony còn đóng vai trò quan trọng trong khâu tổ chức tấn công, góp phần mở ra không gian cho các đồng đội phía trên. Sự hòa nhập nhanh chóng của Antony giúp Real Betis duy trì thế trận chủ động ở các trận đấu châu Âu.

Trong nhiều thời điểm then chốt, chính những pha xử lý táo bạo của cầu thủ người Brazil tạo bước ngoặt, giúp đội bóng Tây Ban Nha vượt qua áp lực và kiểm soát nhịp độ trận đấu. Rạng sáng 30/1, Antony tiếp tục ghi bàn và kiến tạo trong chiến thắng 2-1 trước Feyenoord ở Europa League, qua đó thẳng tiến vào vòng 1/8.