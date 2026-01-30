Antony rực sáng ở cúp châu Âu

Antony đóng vai trò then chốt trong chiến thắng 2-1 của Real Betis trước Feyenoord, qua đó giúp đại diện La Liga giành vé vào vòng 1/8 Europa League rạng sáng 30/1.

Antony in dấu giày vào cả 2 bàn thắng.

Bước vào lượt trận cuối vòng phân hạng, Real Betis sớm chắc suất đi tiếp nên thi đấu với tâm lý thoải mái. Ngược lại, Feyenoord của HLV Robin van Persie chịu áp lực rất lớn khi buộc phải đánh bại Betis, đồng thời chờ đợi những kết quả có lợi từ các sân đấu khác để nuôi hy vọng lọt vào top 24.

Sự chênh lệch về tâm lý nhanh chóng được phản ánh trên sân. Phút 20, Antony tận dụng tình huống bóng bật ra trước vòng cấm, tung cú sút kỹ thuật đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng giúp Betis thi đấu hưng phấn và kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Đến phút 32, cầu thủ người Brazil tiếp tục ghi dấu ấn khi thực hiện quả tạt chuẩn xác để Abde Ezzalzouli đánh đầu nhân đôi cách biệt. Hai pha bóng quyết định trong hiệp một cho thấy tầm ảnh hưởng rõ rệt của Antony trên hàng công Betis.

Tính đến thời điểm hiện tại, Antony in dấu giày vào 7 bàn thắng cho Betis sau 6 trận tại Europa League, thành tích tốt nhất trong đội hình. Trên mọi đấu trường, ngôi sao người Brazil có 1 bàn và 4 kiến tạo trong 7 trận gần nhất, góp phần quan trọng giúp Betis duy trì sự ổn định và hiệu quả.

Antony mang đến chiến thắng cho Betis. Ảnh: Reuters.

Sang hiệp hai, Feyenoord nỗ lực vùng lên và có được bàn rút ngắn tỷ số ở những phút cuối trận. Tuy nhiên, hy vọng lật ngược tình thế của đội bóng Hà Lan nhanh chóng bị dập tắt khi Shaqueel van Persie dính chấn thương nặng ở đầu gối và phải rời sân bằng cáng, trong bối cảnh Feyenoord sử dụng hết quyền thay người.

Việc phải chơi thiếu người khiến Feyenoord không thể tạo nên bất ngờ trong quãng thời gian còn lại và chấp nhận thất bại 1-2. Kết quả khép lại hành trình châu Âu đầy tiếc nuối của đại diện Hà Lan, trong khi Real Betis hiên ngang tiến vào vòng 1/8 Europa League với vị trí thứ 4.

