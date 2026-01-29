Đình Bắc được vinh danh ở Cúp chiến thắng

Tối 29/1, Nguyễn Đình Bắc được trao danh hiệu Vận động viên trẻ của năm ở lễ trao giải Cúp chiến thắng 2025.

Lễ trao giải Cúp Chiến thắng 2025 khẳng định dấu ấn nổi bật của bóng đá Việt Nam, với tâm điểm là tuyển U22 Việt Nam và cá nhân cầu thủ Nguyễn Đình Bắc. Không chỉ được vinh danh ở nhiều hạng mục quan trọng, buổi lễ còn ghi nhận vai trò nổi bật của HLV Kim Sang-sik trong hành trình thành công của bóng đá nước nhà.

Danh hiệu Đội tuyển của năm được trao cho U22 Việt Nam – tập thể xuất sắc giành Huy chương vàng SEA Games 33. Đại diện đội tuyển lên nhận giải gồm HLV Kim Sang-sik cùng Khuất Văn Khang và Nguyễn Đình Bắc.

Chia sẻ tại buổi lễ, Đình Bắc xúc động cho biết: "Chúng tôi rất hạnh phúc và biết ơn sự đồng hành của người hâm mộ. Những chiến thắng này là thành quả của cả tập thể và là món quà dành tặng những người luôn tin tưởng đội tuyển".

Khoảnh khắc thắng giải Hình ảnh của năm ở Cúp chiến thắng 2025.

Ở hạng mục cá nhân, Đình Bắc được xướng tên là Vận động viên trẻ của năm, ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc và những đóng góp nổi bật tại SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho cầu thủ trẻ giàu khát vọng, thi đấu ngày càng chững chạc và bản lĩnh.

Không dừng lại ở đó, cầu thủ sinh năm 2004 còn thắng hạng mục Hình ảnh của năm với khoảnh khắc anh trao chiếc mũ cối cho HLV Kim Sang-sik. Đâu là bức ảnh do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ghi lại, mang đậm tính biểu tượng về sự gắn kết giữa thầy và trò.

Sau đó, ban tổ chức cũng công bố danh hiệu Chuyên gia nước ngoài xuất sắc của năm thuộc về HLV Kim Sang-sik. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp chuyên môn, dấu ấn chiến thuật và khả năng truyền cảm hứng của chiến lược gia người Hàn Quốc, giúp bóng đá Việt Nam gặt hái thành công vượt bậc trong năm qua.