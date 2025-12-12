Sancho tỏ thái độ, đập tay vào ghế

Rạng sáng 12/12, Jadon Sancho lại trở thành tâm điểm chú ý trong chiến thắng 2-1 của Aston Villa trước Basel thuộc vòng phân hạng Europa League.

Sancho tỏ thái độ khi rời sân.

Phút 64 trên sân St. Jakob-Park, tiền vệ người Anh bị HLV Unai Emery thay ra và lập tức phản ứng. Anh miễn cưỡng bắt tay, tránh ánh mắt ông thầy, rồi tức tối đập tay vào thành ghế khi trở lại khu vực dự bị. Hình ảnh lan truyền với tốc độ chóng mặt, kéo theo nhiều bình luận chỉ trích thái độ của cầu thủ 25 tuổi.

Thực tế, màn trình diễn của Sancho cũng không để lại nhiều dấu ấn. Anh chỉ được SofaScore chấm 6,3 điểm, thuộc nhóm cầu thủ mờ nhạt nhất bên phía Aston Villa. Trong suốt thời gian có mặt trên sân, Sancho không tạo ra được khác biệt rõ rệt, và việc bị thay ra là lựa chọn mang tính chuyên môn dễ hiểu của Emery.

Kể từ khi cập bến sân Villa Park trong hè 2025 theo dạng cho mượn, Sancho chưa thể đáp ứng kỳ vọng. Sau 13 trận ra sân trên mọi đấu trường, cầu thủ thuộc biên chế MU chưa ghi bàn hay kiến tạo.

Trận này, Aston Villa thắng 2-1 trước Basel để nối dài mạch hồi sinh ấn tượng. 8 trận thắng liên tiếp trên các đấu trường lớn (Premier League và cúp châu Âu), chuỗi thắng dài nhất của CLB suốt 111 năm qua. Lần gần nhất Villa chạm tới mốc này là giai đoạn năm 1914.

Trong bối cảnh tập thể Villa đang đạt sự ổn định, phản ứng của Sancho trở thành điểm trừ đáng tiếc. HLV Emery nổi tiếng đề cao kỷ luật và sự gắn kết, vì vậy tương lai của Sancho trở nên khó đoán sau hành động thiếu kiềm chế.