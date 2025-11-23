Sancho vỡ mộng

Jadon Sancho tới Aston Villa với kỳ vọng hồi sinh sự nghiệp, nhưng giấc mơ ấy vỡ vụn chỉ sau vài tháng.

Sancho rời MU với quyết tâm tìm lại bản thân trong màu áo Aston Villa. Nhưng giờ lựa chọn ấy biến thành ngõ cụt. Từ người được chờ đợi tạo cú hích trên hàng công, Sancho trở thành cái tên bị bỏ quên trong danh sách dự bị của HLV Unai Emery.

Thời điểm ký hợp đồng, Villa Park xuất hiện như miền đất hứa. Sancho đặt niềm tin vào câu chuyện Rashford hồi sinh tại đây, vào lời khuyên về một môi trường thân thiện, cơ hội trở lại sân chơi châu Âu. Nhưng bóng đá không bao giờ tuân theo phép tính đơn giản. Điều từng đúng với người khác không đồng nghĩa sẽ đúng với anh.

Thực tế phũ phàng gõ cửa từ rất sớm. Sancho chưa có bất kỳ lần đá chính nào tại Premier League mùa này. Tổng cộng anh mới chơi 88 phút ở giải đấu, chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị. Trên mọi mặt trận, cựu sao Dortmund cũng mới 3 lần góp mặt trong đội hình xuất phát. Những con số lạnh lùng cho thấy vai trò của Sancho tại Villa hạn chế hơn nhiều so với hình dung ban đầu.

Sự trở lại của Emiliano Buendia góp phần khiến Sancho bị đày ải lên ghế dự bị. Sáu lần đá chính, bốn bàn thắng – trong đó có siêu phẩm tháng 10, biến Buendia thành lựa chọn ưu tiên ở biên trái. Và vị trí ấy là nơi Sancho chờ đợi.

Ngoài Buendia, Morgan Rogers và John McGinn cũng được Emery tin dùng cho hai vị trí tấn công còn lại, khiến khả năng ra sân của Sancho càng hẹp. Khi cánh cửa trở lại MU đóng kín, cầu thủ 25 tuổi đứng trước lựa chọn khó khăn. Anh phải kiên nhẫn chờ đợi phép màu tại Villa, hoặc tìm đường rời đi vào tháng 1/2026.

Nếu không có biến động nhân sự hay chấn thương bất ngờ, Sancho nguy cơ tiếp tục mài ghế dự bị tại Villa Park.