Bước ngoặt với Sancho

  • Thứ ba, 11/11/2025 21:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Borussia Dortmund đang theo sát tình hình của Jadon Sancho trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 sắp mở cửa.

Sancho hiện khoác áo Aston Villa theo hợp đồng cho mượn từ MU. Tuy nhiên, cầu thủ người Anh chưa thể tìm lại phong độ đỉnh cao. Dù vậy, Dortmund vẫn bày tỏ sự quan tâm. Đây có thể là bước ngoặt giúp Sancho hồi sinh vì anh từng trải qua giai đoạn thành công rực rỡ tại đây.

Theo Sport Bild, MU không có ý định giữ Sancho sau mùa giải này. Hợp đồng của anh với "Quỷ đỏ" sẽ hết hạn vào năm tới, và câu lạc bộ sẵn sàng cân nhắc mọi lời đề nghị vào tháng 1/2026, thay vì để cầu thủ ra đi tự do.

Ở Chelsea mùa trước, Sancho góp 15 bàn và kiến tạo sau 42 trận, giành chức vô địch Conference League, nhưng không đủ thuyết phục HLV Enzo Maresca, dẫn đến việc anh phải ra đi. Mùa này tại Villa, anh chưa để lại dấu ấn. Dortmund theo dõi sát sao và tính toán xem liệu đây có phải là thương vụ hợp lý hay không.

Sancho từng gây ấn tượng mạnh trong thời gian đầu ở Dortmund, ghi tổng cộng 53 bàn sau 158 trận trước khi sang Anh. Tuy nhiên, chưa rõ Niko Kovac sẽ bố trí anh như thế nào, bởi HLV người Đức không thiên về sử dụng các tiền vệ cánh truyền thống. Bên cạnh đó, vấn đề thể lực của Sancho cũng cần được đánh giá kỹ lưỡng trước khi thương vụ có thể diễn ra.

Mùa này, Sancho mới có 4 lần ra sân tại Premier League, đều từ băng ghế dự bị. Để thuyết phục Dortmund, cầu thủ 25 tuổi cần chứng minh giá trị qua những trận đấu tới tại Villa, trước khi hy vọng trở lại mái nhà xưa Bundesliga.

Anh Quân

