Lối thoát duy nhất của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia

Tương lai của các cầu thủ gốc châu Âu và Nam Mỹ trong màu áo Malaysia đứng trước cảnh bấp bênh, đặc biệt khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) áp đặt lệnh cấm thi đấu 12 tháng đối với họ.

Số phận của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia rất bấp bênh.

Theo The Strait Times, nếu "Harimau Malaya" (biệt danh tuyển Malaysia) thất bại trong việc kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS), tương lai bóng đá của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sẽ gặp rắc rối lớn. Với việc Malaysia không công nhận chế độ song tịch, về lý thuyết, các cầu thủ này hiện chỉ sở hữu duy nhất hộ chiếu Malaysia được cấp. Theo luật, họ bắt buộc phải từ bỏ quốc tịch trước đó và chỉ được giữ duy nhất hộ chiếu Malaysia.

Điều này khiến con đường trở lại thi đấu cho các đội tuyển quốc gia ở châu Âu và Nam Mỹ của những ngôi sao này khó khả thi. Luật sư thể thao Nik Roseli xác nhận 7 cầu thủ nhập tịch dính bê bối gồm Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Joao Figueiredo và Imanol Machuca, vẫn không đủ điều kiện đại diện tuyển Malaysia, ngay cả sau khi họ hoàn thành án treo giò 12 tháng do FIFA áp đặt.

Đội tuyển Đông Timor từng đối mặt với tình huống tương tự, khi các cầu thủ của họ không thể tiếp tục thi đấu quốc tế sau khi bị FIFA xác định vi phạm quy định nhập tịch. Các cầu thủ này chỉ có thể tiếp tục thi đấu ở cấp câu lạc bộ.

Giải pháp khả thi nhất với các cầu thủ này đó là họ phải sinh sống tại Malaysia trong 5 năm tới để được FIFA công nhận. Nik Erman giải thích: “Để đủ điều kiện khoác áo ĐTQG, cầu thủ cần sinh sống tại Malaysia trong vòng 5 năm, và theo Điều 6 (5) của Luật FIFA, ‘sinh sống tại quốc gia’ được định nghĩa là phải có mặt tại Malaysia ít nhất 183 ngày trong mỗi năm liên tục trong vòng 12 tháng để tính là một năm cư trú”.

Dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia đa số đã lớn tuổi.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu có đội bóng địa phương nào sẵn sàng đưa những cầu thủ này trở lại thi đấu tại giải VĐQG Malaysia sau khi mãn hạn treo giò hay không?

Đối với ba cầu thủ Irazabal, Figueiredo và Hevel, cơ hội có vẻ khả quan hơn khi họ hiện thuộc biên chế Johor Darul Ta’zim (JDT) kể từ đầu mùa giải này.

Với những cầu thủ còn lại như Garces, Machuca hay Palmero, mọi thứ khó hơn nhiều. Effendi Jagan Abdullah, Giám đốc Điều hành một công ty môi giới cầu thủ của Malaysia, nhận định các đội bóng địa phương khó lòng chiêu mộ những cầu thủ này, đặc biệt khi phải bỏ ra chi phí lớn để trả lương cao.

Ông cho rằng tuổi tác của một số cầu thủ, như Holgado, sẽ vượt 30 tuổi sau một năm treo giò cộng thêm năm năm cư trú bắt buộc, tức là 36 tuổi, khiến việc đầu tư vào họ không còn hấp dẫn.

“Tôi nghĩ phần lớn các đội khác ở Malaysia (ngoài Johor) khó tuyển dụng họ vì yếu tố tài chính và tuổi tác. Hiện tại, không nhiều đội bóng Liga Malaysia đủ sức trả lương cao”, Effendi kết luận.