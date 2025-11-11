Atletico Madrid sang trang

Tập đoàn đầu tư Mỹ, Apollo Global Management, vừa công bố việc mua lại đa số cổ phần của Atletico Madrid, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử của đội bóng La Liga.

Atletico Madrid đổi chủ sở hữu.

Chiều 11/11, thông báo chính thức trên trang chủ Atletico cho biết Apollo trở thành cổ đông lớn nhất CLB thông qua một khoản đầu tư lớn. Tuy nhiên, thương vụ này chỉ hoàn tất trong vòng 3 đến 6 tháng tới, nghĩa là hiện tại họ vẫn chưa chính thức nắm quyền kiểm soát đa số CLB của La Liga.

Theo thỏa thuận, các cổ đông hiện tại, bao gồm Wanda, Quantum Pacific và Ares, sẽ tiếp tục giữ vai trò cổ đông, nhưng số lượng cổ phần của họ sẽ giảm đi theo từng tháng.

Điều này đảm bảo sự ổn định trong cơ cấu sở hữu của CLB, đồng thời mở đường cho chiến lược phát triển mới dưới sự dẫn dắt của Apollo. Thương vụ dự kiến hoàn tất vào quý I/2026.

Một điểm đáng chú ý là Apollo bày tỏ sự tôn trọng đối với ban lãnh đạo hiện tại của Atletico Madrid. Ông Miguel Angel Gil sẽ tiếp tục giữ vị trí Giám đốc Điều hành (CEO), trong khi Enrique Cerezo duy trì vai trò Chủ tịch.

Apollo Global Management, một trong những quỹ đầu tư hàng đầu thế giới với tài sản quản lý lên tới hàng trăm tỷ USD, cam kết hỗ trợ phát triển dài hạn cho Atletico Madrid.

Trong tuyên bố chính thức, đại diện của Apollo nhấn mạnh sự tôn trọng đối với lịch sử và bản sắc của CLB, đồng thời hứa hẹn đầu tư thêm vào đội hình cầu thủ và các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng, như việc nâng cấp trung tâm huấn luyện Ciudad del Deporte. Đây là bước đi chiến lược nhằm tăng cường sức cạnh tranh của đội bóng trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt tại châu Âu.