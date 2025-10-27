Sancho giận dữ khi bị thay người

Jadon Sancho tiếp tục trải qua quãng thời gian khó khăn trong trận Aston Villa thắng Manchester City 1-0 tại vòng 9 Premier League hôm 26/10.

Sancho chơi mờ nhạt trước Man City.

Ngay phút 29 trên sân Villa Park, HLV Unai Emery buộc phải tung Sancho vào sân thay Emiliano Buendia, người gặp chấn thương sau khi kịp kiến tạo cho Matty Cash mở tỷ số ở phút 19. Tuy nhiên, đến phút 74, cựu tiền vệ MU lại bị rút ra nghỉ, nhường chỗ cho Evann Guessand.

Theo Daily Mail, Sancho tỏ rõ sự không hài lòng khi bị thay ra. Anh đi thẳng vào đường hầm với vẻ mặt lạnh lùng, phớt lờ nỗ lực giải thích của HLV Emery. Cảnh tượng này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Một số cổ động viên tỏ ra thông cảm, cho rằng Sancho đang gặp khủng hoảng tâm lý sau chuỗi ngày khó khăn ở MU. Tuy nhiên, cũng có nhiều người nhận định anh cần thể hiện sự chuyên nghiệp hơn nếu muốn cứu vãn sự nghiệp đang chững lại.

“Khó mà chấp nhận với Sancho, nhưng cậu ấy cần hiểu rằng Emery đang làm điều tốt nhất cho đội bóng”, một CĐV bình luận.

Trong suốt 45 phút thi đấu trước Man City, Sancho gần như không để lại dấu ấn đáng kể nào. Sự mờ nhạt ấy khiến HLV Emery cạn kiên nhẫn và buộc phải thay đổi nhân sự. Kết quả chung cuộc, Aston Villa có chiến thắng 1-0 trước Man City.

Với màn trình diễn mờ nhạt cùng phản ứng thiếu kiềm chế, tương lai của Sancho tại sân Villa Park đang trở nên mờ mịt.

