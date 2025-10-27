Yamal diễn thế này thì còn lâu mới có Quả bóng vàng

Lamine Yamal đang là Quả bóng bạc châu Âu nhưng nếu hành xử trên sân và ngoài đời thế này thì đừng mong có bóng vàng.

Yamal còn cách Quả bóng vàng rất xa.

Tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2025, Lamine Yamal đứng thứ hai, chỉ sau đàn anh Ousmane Dembele. Kết quả ấy khiến nhiều người tin rằng, với tốc độ trưởng thành phi thường, chàng trai 18 tuổi này chỉ còn cách danh hiệu cao quý nhất làng túc cầu một bước chân. Lý do không thiếu: nếu không phải PSG và Dembele bùng nổ ngoạn mục ở giai đoạn cuối mùa trước, rất có thể chính Yamal mới là người được France Football và UEFA tôn vinh.

Nhưng tất cả những kỳ vọng ấy vừa bị kéo xuống mặt đất sau trận El Clasico tại Bernabeu ngày 26/10 - nơi Yamal không chỉ bị “bắt chết” trên sân mà còn tự đánh mất hình ảnh của mình ngoài sân cỏ.

Tự đẩy mình vào tâm bão

Trước khi bóng lăn, Yamal “gây bão” bằng những phát ngôn thiếu chín chắn trong buổi livestream của Gerard Pique, nơi anh gọi Real Madrid là “một lũ than vãn và trộm cắp”. Như thể chưa đủ, ngay trước trận El Clasico, ngôi sao 18 tuổi còn đăng lên Instagram hình ảnh các cổ động viên Madrid chửi bới mình, kèm thái độ khiêu khích.

Những lời nói ấy, xét riêng, có thể chỉ là phản ứng bốc đồng của một cậu trai trẻ. Nhưng trong thế giới bóng đá đỉnh cao, nơi từng chi tiết nhỏ đều được khuếch đại, đó là hành động tự bắn vào chân mình. Yamal vô tình cung cấp thêm “đạn dược” cho phía Real Madrid - những người vốn chẳng cần thêm lý do để trút giận vào kẻ địch truyền kiếp.

Và khi anh bước ra Bernabeu, âm thanh chói tai từ 80.000 khán giả Madrid biến mỗi lần chạm bóng của Yamal thành một cuộc tra tấn tinh thần. Chỉ sau hai phút, Yamal suýt thành tội đồ với pha phạm lỗi trong vòng cấm, chỉ thoát thẻ nhờ VAR can thiệp. Từ đó đến hết trận, mỗi lần số 10 của Barcelona để mất bóng, khán đài lại vỡ òa trong tiếng hò reo chế giễu.

Các cầu thủ Real Madrid vây lấy Lamine Yamal để "hỏi tội" sau El Clasico.

Trước đây, Vinicius từng là tâm điểm của mọi tranh cãi, hứng chịu áp lực khổng lồ cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Nhưng lần này, chính Yamal mới là người chịu trận. Những lời lẽ thiếu kiểm soát của anh khiến Real Madrid không chỉ chơi với quyết tâm chiến thắng, mà còn mang tinh thần “rửa hận”.

Vinicius, người từng là “kẻ gây chuyện”, nay bỗng trở thành người được giải tỏa áp lực. Trong khi đó, các đồng đội của anh như Alvaro Carreras, Carvajal hay Bellingham thi đấu với khát vọng và sự tập trung tột độ để bóp nghẹt tầm ảnh hưởng của số 10 Barcelona.

Kết quả là Yamal gần như biến mất trong thế trận. Suốt hiệp một, anh chỉ tung được một cú sút lệch khung thành, mất bóng tám lần, chỉ qua người thành công đúng một pha. Carreras khóa chặt cánh phải của Barca bằng sự kỷ luật và sức mạnh, khiến Yamal không thể triển khai bất kỳ pha đột phá nào. Cả trận, anh chỉ thực hiện được bốn đường chuyền trong khu vực tấn công - con số quá khiêm tốn cho một cầu thủ được xem là “niềm hy vọng của thế hệ mới”.

Sang hiệp hai, cú sút xa vọt xà duy nhất của Yamal càng khiến khán đài Bernabeu thêm hả hê. Trong khi đó, phía bên kia, Mbappe, Bellingham và Vinicius luân phiên tỏa sáng, phô diễn đẳng cấp và bản lĩnh của những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Những bài học từ sự bồng bột

Việc Yamal là ngôi sao sáng nhất của tuyển Tây Ban Nha - nhà vô địch Euro 2024 và ứng viên nặng ký cho World Cup 2026 - dường như chẳng có nhiều ý nghĩa tại Bernabeu. Với các CĐV Real Madrid, không ai chấp nhận việc một cầu thủ Barcelona công khai chế giễu họ trên mạng xã hội.

Hãy nhớ rằng Lionel Messi, trong suốt sự nghiệp rực rỡ của mình, ghi không biết bao nhiêu bàn vào lưới Real nhưng chưa bao giờ bị CĐV Madrid thù ghét đến mức ấy. Bởi Messi luôn giữ cho mình sự điềm tĩnh, biết nói bằng bàn thắng chứ không bằng mạng xã hội. Yamal cần học điều đó - học cách cư xử của những người vĩ đại.

Lamine Yamal nhận bài học đắt giá.

Không ai phủ nhận tài năng của Lamine Yamal. Cậu là cầu thủ trẻ hiếm có, sở hữu kỹ thuật, tốc độ và nhãn quan vượt trội. Nhưng tài năng thôi chưa đủ để bước lên đỉnh thế giới. El Clasico vừa qua là một bài học đắt giá - không chỉ về chuyên môn, mà còn về bản lĩnh và sự trưởng thành.

Đừng quên, Vinicius từng rực sáng trong năm 2024 với cú đúp La Liga và Champions League, nhưng vẫn vuột mất Quả bóng vàng vì những điểm trừ trong “hành xử”. Còn Yamal, người vừa tự đánh rơi hình ảnh và bộc lộ những lỗ hổng chuyên môn, thì lấy gì để mơ đến vinh quang ấy?

Và xa hơn, Barcelona có thể trông chờ gì vào cuối mùa giải, nếu niềm hy vọng lớn nhất của họ vẫn còn quá non nớt, quá bồng bột và chưa học được cách lắng nghe những tiếng la ó - thay vì đáp trả bằng cái tôi?

El Clasico không chỉ là một trận thua với Barcelona, mà còn là khoảnh khắc Yamal phải soi mình trong tấm gương khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao. Bởi muốn chạm tay vào Quả bóng vàng, anh phải học cách chịu đựng áp lực, cư xử như một nhà vô địch - và chiến thắng không chỉ bằng đôi chân, mà còn bằng cái đầu.