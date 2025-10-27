Yamal bẽ mặt sau phát ngôn mỉa mai Real Madrid

Trái ngược với sự tự tin trước thềm trận đấu, tiền đạo Lamine Yamal có ngày thi đấu mờ nhạt trong thất bại 1-2 của Barcelona trước Real Madrid ở vòng 10 La Liga đêm 26/10.

Yamal chơi kém ở Siêu kinh điển. Ảnh: Reuters.

Trước thềm trận Siêu kinh điển tại Bernabeu, Yamal khiến dư luận dậy sóng khi mạnh miệng tuyên bố rằng Real Madrid “vừa ăn cắp vừa la làng”, ám chỉ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thường được trọng tài ưu ái.

Phát ngôn tự tin, thậm chí có phần ngạo nghễ của tiền đạo Barcelona khiến trận Siêu kinh điển càng thêm nóng trước giờ bóng lăn.

Dù vậy, cục diện trên sân cho thấy Yamal lại gây thất vọng nặng nề. Thống kê chỉ ra cầu thủ 18 tuổi không có bàn thắng hay kiến tạo nào, 0 cú sút trúng đích, 0 pha tạt bóng chính xác, có tới 3 lần chạm bóng hỏng và để mất bóng 21 lần - những con số đáng quên trong một trận cầu đỉnh cao như Siêu kinh điển.

Trước hàng thủ chắc chắn và lối pressing quyết liệt của Real Madrid, Yamal dễ dàng bị vô hiệu hóa. Những pha đi bóng tốc độ và kỹ thuật của anh không thể phát huy trước sự theo sát của Alvaro Carreras bên phía Real Madrid. Trong khi đó, khả năng phối hợp cùng đồng đội của Yamal cũng thiếu hiệu quả.

Sau trận, nhiều tờ báo Tây Ban Nha đồng loạt cho rằng Yamal “tự đẩy mình vào thế khó” với những phát ngôn thiếu kiềm chế. Marca viết: “Yamal nói nhiều trước trận, nhưng lại im lặng khi bóng lăn". Trong khi đó, AS bình luận: “Thái độ tự tin là tốt, nhưng ở tuổi 18, Yamal cần học cách để đôi chân lên tiếng thay vì cái miệng".

Thất bại trước Real khiến Barca bị đại kình địch bỏ xa 5 điểm trên bảng xếp hạng La Liga.

