CĐV Atletico tạo khoảnh khắc 'triệu view' ở Champions League
Đoạn clip hai cổ động viên Atletico Madrid ngồi ăn trên khán đài ở trận thắng Frankfurt 5-1 tại Champions League hôm 1/10 trở nên viral trên mạng xã hội.
Tiền đạo Lamine Yamal khiến nhiều CĐV không hài lòng khi ném thẳng áo tập xuống sân thay vì đưa cho trợ lý của Barcelona, ở trận gặp PSG tại Champions League hôm 2/10.
Andre Onana thực hiện 7 pha cứu thua giúp Trabzonspor thắng Kayserispor 4-0 thuộc vòng 7 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ rạng sáng 4/10.
Hôm 2/10, Achraf Hakimi ngăn cản pha ném biên nhanh của Alejandro Balde bên phía Barcelona, trong trận PSG thắng 2-1 ở vòng phân hạng Champions League 2025/26.
Hôm 2/10, ở trận chung kết Canadian Premier League 2025, Muller ghi bàn thứ 300 trong sự nghiệp trong chiến thắng 4-2 của Vancouver Whitecaps trước Vancouver FC.
Shane, con trai 17 tuổi của huyền thoại Patrick Kluivert, có pha lập công đẹp mắt cho đội U19 Barcelona trước PSG ở UEFA Youth League rạng sáng 2/10.
Thần đồng điền kinh Anh quốc Bronson Hearn-Smith gây kinh ngạc khi chạy 100 m chỉ trong 10,65 giây - thành tích phi thường kèm đoạn video tạo cơn sốt mạng xã hội.
Sáng 1/10, Lionel Messi đưa bóng thẳng lên trời trong thất bại 3-5 của Inter Miami trước Chicago Fire thuộc vòng 32 MLS. Trước đó ở phút 52, anh cũng dứt điểm trúng cột dọc.
Hôm 27/9, khoảnh khắc N’Golo Kante thản nhiên lướt qua Cristiano Ronaldo trước đại chiến giữa Al-Ittihad và Al-Nassr gây bão mạng xã hội.
Andros Townsend lập siêu phẩm góp phần vào chiến thắng đậm đà 4-0 của Kanchanaburi Power trước Lamphun Warrior FC ở vòng 6 Thai League 1.
Sáng 28/9, Son Heung-min lập cú đúp bàn thắng giúp Los Angeles FC (LAFC) đánh bại St. Louis City với tỷ số 3-0 ở vòng 32 MLS.