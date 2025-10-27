Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thảm họa Sancho

  • Thứ hai, 27/10/2025 00:06 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Tối 26/10, Jadon Sancho bị thay ra sớm sau khi được tung vào sân trong chiến thắng 1-0 của Aston Villa trước Man City thuộc vòng 9 Premier League.

Một cảnh tượng khó tin diễn ra ở Villa Park. Được tung vào sân ở phút 29 trận gặp Man City, Jadon Sancho bị rút ra ở phút 74, chỉ khoảng 45 phút hiện diện trên sân. Tiền vệ người Anh bước thẳng ra ngoài, không bắt tay người thay thế Evann Guessand, trong khi HLV Unai Emery tránh bình luận về lý do thực sự của quyết định này.

Sự việc lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ. Hàng loạt bình luận nhắc lại câu nói nổi tiếng của Sancho hồi tháng hai - "Freedom" (tự do), khi anh rời MU để tìm lại niềm vui chơi bóng. Nhưng kể từ đó, con số thống kê lại quá phũ phàng. Sancho chỉ góp mặt trong 759 phút thi đấu tại Premier League, ghi 1 bàn thắng và không có pha kiến tạo nào.

"Tự do không miễn phí", một bình luận chua chát lan truyền sau trận. Sancho rời MU với hy vọng mở ra chương mới trong sự nghiệp, nhưng có vẻ cơn gió mới ấy đang ngày càng giống một vòng luẩn quẩn khi bản thân vẫn loay hoay với chính cái bóng và thái độ của mình.

Ở mùa 2025/26, Sancho có phong độ kém trong màu áo Aston Villa. Cầu thủ này mới được chơi 5 trận, 3 trong số đó từ ghế dự bị. Tất nhiên Sancho chưa có bất kỳ bàn thắng hay pha kiến tạo nào.

Sự nghiệp của Sancho trượt dài kể từ khi rời Dortmund. Từ một ngôi sao được cả châu Âu săn đón, Sancho chỉ còn là cái tên bị lãng quên. Hiện tượng bóng đá Anh một thời đứng trước nguy cơ biến mất khỏi Premier League trong lặng lẽ.

Minh Nghi

