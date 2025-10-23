Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sancho 'mất tích'

  Thứ năm, 23/10/2025 19:00 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

Từng được kỳ vọng sẽ hồi sinh sự nghiệp sau khi rời MU, Jadon Sancho lại đang trải qua những ngày u ám trong màu áo Aston Villa.

Sau hơn 2 tháng của mùa giải mới, cầu thủ người Anh mới có vỏn vẹn 8 phút ra sân tại Premier League. Các nguồn tin nội bộ cho biết phong độ trên sân tập của Sancho chưa đủ để thuyết phục HLV Unai Emery, trong bối cảnh Villa dần tìm lại lối chơi ổn định và kỷ luật.

Hôm 19/10, Sancho không được sử dụng một phút nào trong chiến thắng 2-1 của Villa trước Tottenham. Kể từ khi cập bến sân Villa Park, tiền vệ sinh năm 2000 chưa ghi bàn hay kiến tạo và mới có vỏn vẹn 1 lần đá chính trong 3 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Khi chuyển đến Villa theo dạng cho mượn, Sancho hứa hẹn tỏa sáng. Dưới bàn tay của HLV Emery, nhiều người tin Sancho sẽ tìm lại bản năng chơi bóng từng khiến cả châu Âu trầm trồ. Tuy nhiên, thực tế lại quá phũ phàng với Sancho.

Trong hợp đồng mượn Sancho, Villa đồng ý chi trả 80% tiền lương cùng phí mượn cho MU, nhưng không kèm điều khoản mua đứt. Khả năng cao Villa sẽ trả Sancho về lại Old Trafford nếu tình hình không cải thiện.

Sự nghiệp của Sancho dường như trượt dài kể từ khi rời Dortmund. Từ ngôi sao trẻ được cả châu Âu săn đón, anh giờ chỉ còn là cái tên bị chìm vào lãng quên. Hiện tượng nước Anh một thời có nguy cơ biến mất khỏi Premier League trong lặng lẽ.

