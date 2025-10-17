Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sancho và bạn gái bị tố quỵt tiền

  • Thứ sáu, 17/10/2025 11:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rắc rối ngoài sân cỏ tiếp tục bủa vây Jadon Sancho khi anh và bạn gái - nữ rapper Saweetie - bị tố nợ tiền của quản lý cũ.

Sancho và bạn gái gặp rắc rối.

Người đứng ra tố cáo là Maybach Mayy, cựu quản lý của Saweetie (tên thật là Diamonte Harper). Trên trang Instagram cá nhân, Mayy đăng loạt bài viết cho rằng nữ ca sĩ chưa thanh toán các khoản phí tổ chức sự kiện và các buổi xuất hiện tại hộp đêm trong nhiều chuyến lưu diễn quốc tế, trong đó có một chuyến đi châu Phi đầu năm nay.

Mayy tiết lộ chính cô là người sắp xếp để Saweetie đến sân Chelsea - nơi nữ rapper công khai mối quan hệ với Sancho khi cầu thủ người Anh còn thi đấu cho đội bóng London theo dạng cho mượn. “Tôi đặt lịch cho cô ấy đến sân để cổ vũ Chelsea. Nhưng thay vì trả tiền, cô ấy lại yêu khách hàng của mình và bảo anh ta đừng thanh toán cho tôi”, Mayy viết đầy bức xúc.

Không dừng lại ở đó, cô còn trực tiếp nhắm vào Sancho: “Sancho, anh không thể thoải mái chơi bóng trong khi vẫn còn nợ tôi. Tất cả là lỗi của anh - tên tiểu quỷ rắc rối này”.

Cả Sancho lẫn Saweetie hiện đều giữ im lặng trước cáo buộc. Tuy nhiên, vụ việc khiến hình ảnh của cầu thủ 25 tuổi thêm phần lu mờ trong bối cảnh sự nghiệp anh đang chững lại. Sau quãng thời gian ngắn khoác áo Chelsea, Sancho trở lại Manchester United nhưng không nằm trong kế hoạch của đội bóng, trước khi được Aston Villa mượn vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

Tại Villa Park, Sancho mới có vỏn vẹn 8 phút ra sân ở Premier League mùa này. HLV Unai Emery cho biết ông sẽ cố gắng giúp cầu thủ người Anh lấy lại phong độ, với hy vọng kịp thời trở lại đội tuyển quốc gia trước World Cup 2026.

Với Sancho, những rắc rối cá nhân và sự nghiệp đang đan xen, khiến hình ảnh tài năng từng được kỳ vọng nhất nước Anh ngày nào tiếp tục bị phủ mờ bởi những câu chuyện bên lề.

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

