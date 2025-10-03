Sancho thành người thừa

Rạng sáng 3/10, Aston Villa đánh bại Feyenoord 2-0 ngay trên sân khách ở vòng phân hạng Europa League.

Aston Villa có màn trình diễn ấn tượng khi trở lại De Kuip – nơi họ từng nâng cao chức vô địch Cúp châu Âu năm 1982. Đại diện Premier League giành chiến thắng thuyết phục, qua đó tiếp tục khởi đầu hoàn hảo tại vòng phân hạng UEFA Europa League.

Ở trận này, Jadon Sancho không ra sân do bị ốm. Đây là nguyên nhân vắng mặt quen thuộc trong quãng thời gian cầu thủ này thi đấu tại Anh. Trước đó, cựu sao MU cũng ngồi ngoài trong chiến thắng 3-1 của Aston Villa trước Fulham. Kể từ khi gia nhập Aston Villa, tiền vệ sinh năm 2000 chưa ghi bàn hay kiến tạo và mới có vỏn vẹn 1 lần đá chính.

Sancho không ra sân 2 trận liên tiếp cho CLB chủ sân Villa Park.

Bước vào trận đấu, thầy trò HLV Unai Emery chịu nhiều sức ép từ đội chủ nhà. Feyenoord dưới sự dẫn dắt của Robin van Persie nhập cuộc quyết liệt, tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Sem Steijn và Anis Hadj Moussa liên tục thử thách khung thành của Marco Bizot, trong khi Ayase Ueda thậm chí đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi triển khai.

Bên phía Villa, Ollie Watkins có tình huống thoát xuống đối mặt khung thành, song cú dứt điểm bị hậu vệ kịp thời phá ra ngay trên vạch vôi. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sau giờ nghỉ, Feyenoord tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công, nhưng Villa mới là đội tận dụng tốt hơn. Phút 61, Boubacar Kamara kiến tạo cho Emiliano Buendía, và tiền vệ người Argentina tung cú sút xa đẳng cấp, mở tỷ số trong niềm phấn khích của các cổ động viên khách.

Khi đội bóng Hà Lan nỗ lực tìm bàn gỡ, John McGinn đã chấm dứt hy vọng của họ bằng pha xử lý bình tĩnh trong vòng cấm để ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 79.

Kết quả này giúp Villa lấy lại sự tự tin sau chuỗi trận bết bát trước đó, đồng thời cho thấy kinh nghiệm châu Âu của Emery vượt trội so với Van Persie. Với hai thất bại liên tiếp, Feyenoord sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn nuôi hy vọng vượt qua vòng phân hạng.