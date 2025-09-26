Sancho cùng đồng đội thắng trận đầu tiên ở mùa này

Rạng sáng 26/9, Aston Villa lần đầu được hưởng niềm vui chiến thắng ở mùa giải 2025/26 khi đánh bại Bologna 1-0 ở vòng phân hạng Europa League.

Aston Villa chấm dứt chuỗi trận toàn hòa và thua.

Ngay từ những phút đầu, đội chủ sân Villa Park cho thấy khát khao tìm kiếm bàn thắng. Evann Guessand có cơ hội mở tỷ số khi thoát xuống đối mặt thủ môn Lukasz Skorupski, nhưng cú sút chìm của anh đã bị cản phá xuất sắc. Sức ép đội chủ nhà tạo ra cuối cùng cũng mang về bàn mở tỷ số ở phút 24.

Từ một quả phạt góc bị phá ra, bóng tìm đến vị trí của John McGinn ở rìa vòng cấm. Tiền vệ người Scotland tung cú sút chìm hiểm hóc, đưa Villa vượt lên dẫn trước trong niềm hân hoan của các cổ động viên.

Tuy nhiên, thay vì bùng nổ, Aston Villa lại thi đấu khá chệch choạc sau bàn thắng. Bologna tận dụng cơ hội dâng cao, tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý. Federico Bernardeschi có pha dứt điểm thuận lợi nhưng lại đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc, khiến cơ hội san bằng bị bỏ lỡ đáng tiếc.

Sang hiệp hai, Emery tung Ollie Watkins vào sân nhằm gia tăng sức tấn công. Tiền đạo người Anh có cơ hội trên chấm phạt đền sau khi bị Martin Vitik phạm lỗi, nhưng cú sút của anh không thắng được thủ môn Skorupski. May mắn đứng về phía Villa khi ngay sau đó, cú đánh đầu của Santiago Castro bên phía Bologna lại tìm đến xà.

Ở trận này, Jadon Sancho vào sân từ ghế dự bị. Anh bỏ lỡ thời cơ kết liễu trận đấu với một cú sút xa vọt xà, song Villa vẫn bảo toàn lợi thế mong manh. Thắng lợi 1-0 giúp Aston Villa khởi đầu chiến dịch Europa League bằng ba điểm trọn vẹn, đồng thời cũng chấm dứt chuỗi 6 trận toàn hòa và thua từ đầu mùa.