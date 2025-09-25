Aston Villa chốt tương lai Sancho

Chỉ sau hai trận khoác áo Aston Villa, Jadon Sancho tạo đủ dấu ấn để ban lãnh đạo đội bóng tính đến phương án ký hợp đồng dài hạn.

Aston Villa muốn mua đứt Sancho.

Theo National World, Aston Villa lên kế hoạch mua đứt Sancho vào hè 2026. Hiện tại, đội bóng chi trả 80% tiền lương cùng phí mượn cho MU, nhưng không kèm điều khoản mua đứt trong hợp đồng.

Trong khi đó, "Quỷ đỏ" sẽ kích hoạt tùy chọn gia hạn hợp đồng thêm một năm để bán Sancho, thay vì để anh ra đi tự do khi bản giao kèo hiện tại kết thúc vào tháng 6/2026.

Vấn đề lớn nhất nằm ở mức lương của Sancho. Anh nhận hơn 200.000 bảng/tuần tại MU. Con số này cao hơn nhiều so với thu nhập 150.000 bảng/tuần của Emiliano Martinez - cao nhất ở sân Villa Park. Nếu muốn ở lại Aston Villa, Sancho phải chấp nhận giảm đãi ngộ.

Trong màu áo mới, Sancho được HLV Unai Emery sử dụng khá thận trọng. Anh đá chính trong trận thua Brentford ở Carabao Cup, trước khi có màn trình diễn khởi sắc trong 9 phút cuối trận hòa Sunderland 1-1 tại vòng 5 Premier League. Những gì cầu thủ 25 tuổi thể hiện thuyết phục được ban huấn luyện và lãnh đạo Aston Villa.

Sancho gia nhập Aston Villa trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025 theo dạng cho mượn từ MU, sau khi bị HLV Ruben Amorim gạt khỏi kế hoạch tại Old Trafford.

Cầu thủ chạy cánh người Anh từng chơi cho Chelsea mùa 2024/25. Đội bóng thành London từ chối kích hoạt điều khoản mua đứt Sancho và chấp nhận trả 5 triệu bảng tiền phạt cho MU.

