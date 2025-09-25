Pogba bất ngờ với Minamino

Tiền vệ Paul Pogba thừa nhận đang học hỏi tư duy chiến thuật và cách di chuyển thông minh của Takumi Minamino trong màu áo AS Monaco.

Pogba đánh giá cao Minamino.

Pogba gia nhập Monaco trong hè 2025 theo dạng tự do. Thời điểm này, tiền vệ sinh năm 1993 đang trong quá trình lấy lại thể lực và cảm giác bóng trước khi có trận đấu chính thức đầu tiên cho đội bóng Công quốc.

Chỉ trong thời gian ngắn kể từ khi cập bến sân Louis II, cựu sao MU cho biết bản thân đặc biệt ấn tượng với thái độ và sự chuyên nghiệp của Minamino - cầu thủ đang là trụ cột của Monaco.

"Takumi luôn là người đến sân tập sớm nhất và rời đi muộn nhất", Goal dẫn lời Pogba. "Tôi chưa từng thấy ai vừa kỷ luật, vừa tận hưởng bóng đá với niềm vui lớn đến thế".

Không chỉ ngưỡng mộ sự chăm chỉ, Pogba còn đánh giá cao tư duy chơi bóng của đồng đội người Nhật Bản. Anh tiết lộ: "Khi theo dõi Takumi thi đấu, bạn có thể thấy cậu ấy luôn suy nghĩ và tính toán trên sân. Cách di chuyển và chọn vị trí của Takumi cho thấy sự hiểu biết sâu sắc về bóng đá. Đó là điều tôi cần học hỏi từ cậu ấy".

Lời khen từ Pogba càng khẳng định tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Minamino trong phòng thay đồ Monaco. Từ đầu mùa, tuyển thủ Nhật Bản ghi 2 bàn và góp 2 kiến tạo sau 6 trận trên mọi đấu trường, trở thành lựa chọn ưa thích trên hàng công của HLV Adi Hutter.

Với tinh thần chuyên nghiệp và màn trình diễn ổn định, Minamino trở thành tấm gương cho nhiều đồng đội, kể cả cầu thủ đẳng cấp thế giới như Pogba.

