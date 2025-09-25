Kagawa giờ ra sao

Ở tuổi 36, Shinji Kagawa vẫn đang thi đấu tại giải quốc nội trong màu áo Cerezo Osaka.

Kagawa trong màu áo Cerezo Osaka.

Tính từ đầu năm nay, Kagawa ra sân 27 trận và ghi 4 bàn cho Cerezo Osaka trên mọi đấu trường. Anh vừa góp mặt trong trận thua 1-3 của đội nhà trước Kashima Antlers tại vòng 31 J.League hôm 23/9.

Sau nhiều năm chinh chiến ở châu Âu, Kagawa quyết định trở về quê nhà thi đấu cho Cerezo Osaka vào năm 2023 theo dạng tự do. Sau 79 lần ra sân, cựu tuyển thủ Nhật Bản có 7 pha lập công.

Kagawa từng có sự nghiệp thành công tại châu Âu khi vô địch Bundesliga (cùng Dortmund) và Premier League (cùng Manchester United). Đặc biệt, Kagawa tỏa sáng tại Dortmund và trở thành một trong những tiền vệ tấn công hay nhất Bundesliga.

Kagawa ghi dấu ấn tại MU. Ảnh: Reuters.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Kagawa đến khi gia nhập MU với mức phí 12 triệu bảng, theo tiếng gọi của Sir Alex Ferguson. Trong buổi ra mắt CLB, HLV huyền thoại của "Quỷ đỏ" không tiếc lời ca ngợi tiền vệ người Nhật Bản.

“Shinji chơi rất hiệu quả phía sau tiền đạo. Cậu ấy có khả năng đọc trận đấu tốt. Tôi tin Shinji sẽ tạo nên sự khác biệt trong lối chơi của MU", Sir Alex nói.

So với số tiền bỏ ra, Kagawa được xem là một thương vụ thành công của MU. Anh trở thành phương án xoay tua lý tưởng nhờ kỹ thuật và sự khéo léo. Hai chức vô địch Premier League và Community Shield là thành tựu đáng nhớ của tiền vệ người Nhật Bản tại sân Old Trafford.

Sau khi rời MU vào năm 2014, sự nghiệp của Kagawa dần xuống dốc. Anh trở lại Dortmund, rồi lần lượt khoác áo Besiktas, Zaragoza, PAOK và Sint-Truidense trước khi quyết định hồi hương, tiếp tục chơi bóng đỉnh cao tại Nhật Bản đến hiện tại.

