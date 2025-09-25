Messi lập cú đúp

Sáng 25/9, Lionel Messi ghi 2 bàn và có thêm 1 kiến tạo giúp Inter Miami đè bẹp New York City 4-0 ở giải nhà nghề Mỹ MLS.
Trên sân Citi Field, màn trình diễn đẳng cấp của El Pulga là tâm điểm của trận đấu, qua đó tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng không thể thay thế trong màu áo Inter Miami.
Trước New York City, cựu sao Barcelona ghi 2 bàn, có thêm 1 kiến tạo. Anh tung ra 5 cú sút (4 trúng đích), thực hiện 2/3 pha rê bóng thành công, tạo ra 5 cơ hội với 3 lần dọn cỗ. Sofa Score chấm Messi 10 điểm.
Phút 43, Messi đặt dấu ấn khi kiến tạo tinh tế cho Baltasar Rodriguez mở tỷ số. Cú chuyền bóng xuyên tuyến đẳng cấp của anh xé toang hàng phòng ngự đối phương, tạo điều kiện cho Rodriguez dứt điểm mở tỷ số.
Đến phút 74, Messi nhân đôi cách biệt bằng một pha làm bàn mang thương hiệu. Nhận đường chọc khe đẳng cấp từ Sergio Busquets, tiền đạo người Argentina khéo léo bứt tốc vượt qua hậu vệ và lốp bóng điệu nghệ đánh bại thủ môn đội chủ nhà.
Trận đấu càng trở nên sôi động ở những phút cuối. Phút 83, Luis Suarez thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 3-0 sau khi De Paul bị phạm lỗi trong vùng cấm.
Chỉ 3 phút sau, Messi hoàn tất cú đúp. Nhận bóng từ Marcelo Weigandt chếch bên cánh phải, Leo rê dắt khéo léo vào vùng cấm trước khi tung cú sút hiểm hóc vào góc xa, ấn định chiến thắng tưng bừng 4-0 cho Inter Miami.
Cá nhân Messi ghi tới 24 bàn sau 23 trận ra sân, vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới MLS mùa này. Inter Miami hiện đứng thứ 3 trên BXH MLS miền Đông, kém Philadelphia Union 5 điểm nhưng đá ít hơn 2 trận.
Lionel Andrés "Leo" Messi thường biết tới với tên gọi Lionel Messi, là một cầu thủ bóng đá người Argentina hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Tại trận ra mắt vào mùa giải 2004-2005, anh đã phá vỡ kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân của La Liga và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải này. Anh hiện là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải cho CLB với 53 bàn thắng và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá 5 lần nhận Quả bóng vàng.
Bạn có biết: Tháng 11/2017 Messi vừa chính thức ký gia hạn với CLB Barcelona với điều khoản giải phóng lên tới 700 triệu euro.