Messi lập cú đúp

  • Thứ năm, 25/9/2025 08:57 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Sáng 25/9, Lionel Messi ghi 2 bàn và có thêm 1 kiến tạo giúp Inter Miami đè bẹp New York City 4-0 ở giải nhà nghề Mỹ MLS.

2 bàn thắng đẳng cấp của Messi Lionel Messi thi đấu chói sáng giúp Inter Miami thắng thuyết phục New York City 4-0 tại giải nhà nghề Mỹ MLS sáng 25/9.

Trên sân Citi Field, màn trình diễn đẳng cấp của El Pulga là tâm điểm của trận đấu, qua đó tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng không thể thay thế trong màu áo Inter Miami.

Trước New York City, cựu sao Barcelona ghi 2 bàn, có thêm 1 kiến tạo. Anh tung ra 5 cú sút (4 trúng đích), thực hiện 2/3 pha rê bóng thành công, tạo ra 5 cơ hội với 3 lần dọn cỗ. Sofa Score chấm Messi 10 điểm.

Phút 43, Messi đặt dấu ấn khi kiến tạo tinh tế cho Baltasar Rodriguez mở tỷ số. Cú chuyền bóng xuyên tuyến đẳng cấp của anh xé toang hàng phòng ngự đối phương, tạo điều kiện cho Rodriguez dứt điểm mở tỷ số.

Đến phút 74, Messi nhân đôi cách biệt bằng một pha làm bàn mang thương hiệu. Nhận đường chọc khe đẳng cấp từ Sergio Busquets, tiền đạo người Argentina khéo léo bứt tốc vượt qua hậu vệ và lốp bóng điệu nghệ đánh bại thủ môn đội chủ nhà.

Trận đấu càng trở nên sôi động ở những phút cuối. Phút 83, Luis Suarez thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 3-0 sau khi De Paul bị phạm lỗi trong vùng cấm.

Chỉ 3 phút sau, Messi hoàn tất cú đúp. Nhận bóng từ Marcelo Weigandt chếch bên cánh phải, Leo rê dắt khéo léo vào vùng cấm trước khi tung cú sút hiểm hóc vào góc xa, ấn định chiến thắng tưng bừng 4-0 cho Inter Miami.

Cá nhân Messi ghi tới 24 bàn sau 23 trận ra sân, vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới MLS mùa này. Inter Miami hiện đứng thứ 3 trên BXH MLS miền Đông, kém Philadelphia Union 5 điểm nhưng đá ít hơn 2 trận.

