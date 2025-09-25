Ramos đá 11 m kiểu Panenka hỏng ăn
Sáng 25/9, Sergio Ramos có cú đá penalty thảm họa khi Monterrey thua Toluca 2-6 ở vòng 10 giải VĐQG Mexico.
Lionel Messi thi đấu chói sáng giúp Inter Miami thắng thuyết phục New York City 4-0 tại giải nhà nghề Mỹ MLS sáng 25/9.
Rạng sáng 24/9, Benfica của Jose Mourinho chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước Rio Ave trên sân nhà Da Luz thuộc vòng 6 giải VĐQG Bồ Đào Nha.
Dembele là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Quả bóng vàng nhờ màn trình diễn trong màu áo PSG.
Cristiano Ronaldo Jr ghi bàn thắng từ cú sút phạt đẳng cấp, giúp U16 Al Nassr đánh bại U16 Al-Ahly 1-0 tại giải U16 Saudi Arabia hôm 20/9.
Tạp chí France Football hoàn tất việc chế tác Quả bóng Vàng 2025 và sẽ trao cho chủ nhân mới ở Gala diễn ra vào rạng sáng 23/9 (giờ Hà Nội).
Son Heung-min góp 1 bàn trong chiến thắng 4-1 của Los Angeles FC trước Real Salt Lake ở vòng 31 MLS sáng 22/9.
Đêm 21/9, Arsenal và Man City hòa nhau với tỷ số 1-1 ở vòng 5 Premier League tại sân Emirates.
Hai cựu cầu thủ Barcelona là Lionel Messi và Jordi Alba phối hợp lập công trong chiến thắng 3-2 của Inter Miami trước DC United tại vòng 31 MLS sáng 21/9.
Rạng sáng 21/9, thủ thành Andre Onana ghi dấu ấn với pha kiến tạo giúp Trabzonspor hòa Gaziantep 1-1 thuộc vòng 6 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.
Đêm 20/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro.