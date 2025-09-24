Messi bị tố hủy hoại Inter Miami

Mateusz Klich, cựu hậu vệ Leeds United, cáo buộc Lionel Messi và cha anh đang phá hỏng mọi thứ tại Inter Miami.

Messi tạo sức ảnh hưởng lớn kể từ khi gia nhập Inter Miami năm 2023.

Phát biểu trên Foot Truck, hậu vệ người Ba Lan thẳng thắn: "Tôi khuyên mọi người không nên đến Inter Miami chừng nào Messi còn ở đó. Đội bóng giờ là một thảm họa. Mọi người đang rời đi, từ HLV đến các nhân viên vật lý trị liệu".

"Về mặt tổ chức, mọi thứ ở Inter Miami rất tệ. Cha của Messi gần như điều hành câu lạc bộ. Mọi người đều nói tiếng Tây Ban Nha, và không thể làm gì nếu không có sự đồng ý của họ. Câu lạc bộ cũng cách trung tâm Miami từ 45 đến 50 phút", ngôi sao từng chơi tại MLS tiết lộ thêm.

Việc Klich cho rằng cha Messi, ông Jorge Messi, đang thao túng CLB gây tranh cãi lớn. Nhiều người tin rằng không ít cựu cầu thủ Inter Miami đã tiết lộ điều gì đó bất mãn về tình hình đội bóng với Klich, dẫn đến những nhận xét của hậu vệ người Ba Lan.

Klich, 35 tuổi, khoác áo Leeds United từ năm 2017 đến 2023, thi đấu 195 trận, trong đó có 82 trận tại Premier League dưới sự dẫn dắt của HLV Marcelo Bielsa. Sau khi rời Leeds, anh chuyển đến Mỹ chơi cho DC United và Atlanta United.

Mùa giải 2024, Klich từng đối đầu Messi và Inter Miami. Những trải nghiệm này và hiểu biết trong giai đoạn chơi bóng tại Mỹ khiến Klich công kích Messi và Inter Miami dữ dội. Phát biểu của Klich làm dấy lên tranh cãi về cách vận hành của Inter Miami, đặc biệt khi đội bóng được chú ý nhờ sự hiện diện của Messi.