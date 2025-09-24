Mourinho nhận trái đắng đầu tiên tại Benfica

Trận ra mắt khán giả nhà Benfica của Jose Mourinho trên sân Da Luz kết thúc trong thất vọng khi đội bóng chỉ có kết quả hòa 1-1 trước Rio Ave thuộc vòng 1 giải VĐQG Bồ Đào Nha (đá bù).

Mourinho ôm hận vì siêu phẩm phút 90+1 Rạng sáng 24/9, Benfica của Jose Mourinho chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước Rio Ave trên sân nhà Da Luz thuộc vòng 6 giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Rạng sáng 24/9, Mourinho có trận đấu thứ hai với tư cách HLV trưởng Benfica, nhưng là trận đầu tiên ông ra mắt đội bóng mới trên sân Da Luz. Benfica, dù áp đảo hoàn toàn về tỷ lệ kiểm soát bóng, phải chờ đến phút 86 mới ghi bàn được mở tỷ số nhờ công của Sudakov.

Tuy nhiên, đến phút 90+1, từ pha phản công hiếm hoi của đội khách, André Luiz có pha cứa lòng đẹp mắt ấn định tỷ số hòa 1-1. Trận hòa này khiến Mourinho cực kỳ thất vọng, bởi Rio Ave chỉ là đối thủ đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Một điểm có được ở trận này có thể khiến Benfica tụt lại trong cuộc đua vô địch với Sporting CP và Porto. Nỗi tức giận của Mourinho càng tăng khi VAR can thiệp, hủy một bàn thắng của tiền đạo Vangelis Pavlidis do lỗi trước đó từ Nicolás Otamendi.

Quyết định từ VAR gây tranh cãi lớn và trở thành “nhiên liệu” cho những phản ứng mạnh mẽ thường thấy của Mourinho ngay trong trận. Kết quả hòa trước đối thủ yếu Rio Ave cũng làm dấy lên những câu hỏi về khả năng của Mourinho trong lần trở lại dẫn dắt Benfica.

Sau trận thắng 3-0 trước AVS hôm 21/9, Mourinho ngay lập tức gặp khó ở trận đấu thứ hai với Benfica. Trên bảng xếp hạng giải VĐQG Bồ Đào Nha, Benfica xếp thứ 3 với 4 điểm kém đội dẫn đầu Porto.

