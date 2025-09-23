Messi chúc mừng Dembele

Sau khi Ousmane Dembele được vinh danh là chủ nhân Quả bóng vàng 2025, Lionel Messi nhanh chóng gửi lời chúc mừng tới người đồng đội cũ tại Barcelona.

Messi khẳng định Dembele xứng đáng với danh hiệu Quả bóng vàng 2025.

Bên dưới bài đăng của Dembele trên trang cá nhân về khoảnh khắc giành Quả bóng vàng, siêu sao Argentina để lại lời nhắn ngắn gọn nhưng tình cảm: "Xuất sắc lắm, Ousmane! Chúc mừng, tôi rất hạnh phúc cho cậu. Cậu xứng đáng với danh hiệu này".

Thông điệp của Messi gợi nhắc đến mối quan hệ thân thiết giữa anh và Dembele trong quãng thời gian khoác áo Barcelona. Khi ấy, Dembele còn là một cầu thủ trẻ nhiều tiềm năng nhưng chưa ổn định. Leo luôn được xem là người dìu dắt, hỗ trợ Dembele trong giai đoạn đầu sự nghiệp ở Camp Nou.

Sau nhiều năm nỗ lực, Dembele vượt qua nỗi ám ảnh chấn thương và áp lực để đạt tới đỉnh cao với cú ăn bốn lịch sử cùng PSG mùa 2024/25. Lời chúc từ Messi vì thế càng thêm ý nghĩa, như sự thừa nhận từ một trong những huyền thoại vĩ đại nhất bóng đá thế giới dành cho hành trình vươn lên của ngôi sao người Pháp.

Thực tế, cá nhân Dembele biết ơn Messi. Phát biểu khi lên nhận giải, cựu sao Dortmund thừa nhận: "Những gì tôi vừa trải qua thật phi thường. Tôi không biết diễn tả cảm xúc lúc này ra sao. Tôi muốn cảm ơn tất cả. Tại Barcelona, tôi học hỏi từ những cầu thủ phi thường như Andres Iniesta và Messi".

Tiền đạo sinh năm 1997 trở thành cầu thủ PSG thứ hai trong lịch sử, sau Lionel Messi, giành Quả bóng vàng, đồng thời là cầu thủ Pháp thứ 6 bước lên bục nhận giải, sau Michel Platini, Raymond Kopa, Zinedine Zindane, Jean-Pierre Papin và Karim Benzema.

Kỳ tích của Dembele tại gala Quả bóng vàng Dembele là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Quả bóng vàng nhờ màn trình diễn trong màu áo PSG.