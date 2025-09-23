Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Liverpool phản ứng sau khi Salah trượt Quả bóng vàng 2025

  • Thứ ba, 23/9/2025 06:51 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Ousmane Dembele giành Quả bóng vàng 2025, còn Mohamed Salah dừng ở vị trí thứ 4. Ngay sau đó, Liverpool nhanh chóng tôn vinh ngôi sao người Ai Cập sau mùa giải bùng nổ.

Salah về thứ 4 ở cuộc đua QBV 2025.

Rạng sáng 23/9, tại nhà hát Chetelet (Paris), giới tinh hoa bóng đá tụ hội ở lễ trao giải Quả bóng vàng 2025. Ở hạng mục nữ, Aitana Bonmate tiếp tục thống trị với danh hiệu thứ 3 liên tiếp. Còn ở giải nam, vinh quang cao nhất gọi tên Ousmane Dembele sau mùa giải lịch sử.

Trong cuộc đua khốc liệt, Dembele vượt qua tài năng trẻ Lamine Yamal (Barcelona) và đồng đội Vitinha để lần đầu tiên sở hữu danh hiệu cá nhân cao quý. Mohamed Salah, người có tới 57 lần in dấu giày vào bàn thắng trong mùa 2024/25, gây tiếc nuối khi chỉ xếp thứ 4, bất chấp được coi là một trong những ứng viên sáng giá.

Đáng chú ý, Salah không góp mặt tại gala. Liverpool cử đội trưởng Virgil van Dijk, thủ môn Alisson Becker và HLV Arne Slot tham dự, trong khi tiền đạo 33 tuổi chọn cách theo dõi từ xa. Ngay sau khi thứ hạng của Salah được công bố, trang chủ Liverpool nhanh chóng đăng tải thông điệp ngắn gọn nhưng đầy tự hào: "Một mùa giải để nhớ cùng Salah", kèm loạt hình ảnh nổi bật của anh trong màu áo đỏ.

Đó được coi là cách CLB tri ân, đồng thời khẳng định vị thế biểu tượng của Salah bất chấp thất bại trên bục trao giải. Với 57 lần góp dấu giày vào bàn thắng, ngôi sao Ai Cập vẫn là đầu tàu đưa Liverpool trở lại đường đua danh hiệu dưới triều đại Arne Slot.

Vinicius và phản ứng đầu tiên sau cú trượt dài ở Quả bóng vàng

Vinicius Jr. vừa có phản ứng đầu tiên sau khi tụt xuống tận hạng 16 ở cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng 2025.

20 giờ trước

Laporta đã đúng về Dembele và Mbappe

Phát biểu của chủ tịch Barcelona, Joan Laporta, vào năm 2022 gây chú ý trở lại sau khi Dembele lần đầu tiên giành Quả bóng vàng.

19 giờ trước

Hành động đẹp của Yamal khi Dembele giành Quả bóng vàng

Yamal chủ động bắt tay, chúc mừng chiến thắng của Dembele ở gala Quả bóng vàng vào rạng sáng 23/9.

19 giờ trước

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

Liverpool phản ứng Dembele Mohamed Salah Liverpool FC Liverpool Salah Dembele

    Đọc tiếp

    Cuu sao MU doi mat an tu hinh anh

    Cựu sao MU đối mặt án tù

    4 giờ trước 21:09 23/9/2025 Thể thao Thể thao

    0

    Cựu danh thủ Manchester United, Anderson, người từng góp mặt trong đội hình vô địch Champions League 2008, đứng trước nguy cơ phải ngồi tù vì không thanh toán tiền cấp dưỡng cho con.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý