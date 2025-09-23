Liverpool phản ứng sau khi Salah trượt Quả bóng vàng 2025

Ousmane Dembele giành Quả bóng vàng 2025, còn Mohamed Salah dừng ở vị trí thứ 4. Ngay sau đó, Liverpool nhanh chóng tôn vinh ngôi sao người Ai Cập sau mùa giải bùng nổ.

Salah về thứ 4 ở cuộc đua QBV 2025.

Rạng sáng 23/9, tại nhà hát Chetelet (Paris), giới tinh hoa bóng đá tụ hội ở lễ trao giải Quả bóng vàng 2025. Ở hạng mục nữ, Aitana Bonmate tiếp tục thống trị với danh hiệu thứ 3 liên tiếp. Còn ở giải nam, vinh quang cao nhất gọi tên Ousmane Dembele sau mùa giải lịch sử.

Trong cuộc đua khốc liệt, Dembele vượt qua tài năng trẻ Lamine Yamal (Barcelona) và đồng đội Vitinha để lần đầu tiên sở hữu danh hiệu cá nhân cao quý. Mohamed Salah, người có tới 57 lần in dấu giày vào bàn thắng trong mùa 2024/25, gây tiếc nuối khi chỉ xếp thứ 4, bất chấp được coi là một trong những ứng viên sáng giá.

Đáng chú ý, Salah không góp mặt tại gala. Liverpool cử đội trưởng Virgil van Dijk, thủ môn Alisson Becker và HLV Arne Slot tham dự, trong khi tiền đạo 33 tuổi chọn cách theo dõi từ xa. Ngay sau khi thứ hạng của Salah được công bố, trang chủ Liverpool nhanh chóng đăng tải thông điệp ngắn gọn nhưng đầy tự hào: "Một mùa giải để nhớ cùng Salah", kèm loạt hình ảnh nổi bật của anh trong màu áo đỏ.

Đó được coi là cách CLB tri ân, đồng thời khẳng định vị thế biểu tượng của Salah bất chấp thất bại trên bục trao giải. Với 57 lần góp dấu giày vào bàn thắng, ngôi sao Ai Cập vẫn là đầu tàu đưa Liverpool trở lại đường đua danh hiệu dưới triều đại Arne Slot.