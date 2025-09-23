Laporta đã đúng về Dembele và Mbappe

Phát biểu của chủ tịch Barcelona, Joan Laporta, vào năm 2022 gây chú ý trở lại sau khi Dembele lần đầu tiên giành Quả bóng vàng.

Tuyên bố của Laporta, dù từng bị chế giễu, giờ đây được nhìn nhận dưới góc độ khác khi Dembélé giành Ballon d’Or.

Trong một phát biểu với Mundo Deportivo vào năm 2022, Chủ tịch Laporta khi đó khẳng định rằng Ousmane Dembele vượt trội hơn Kylian Mbappe. Người đứng đầu Barcelona nhận xét: “Tôi vẫn luôn nghĩ rằng Dembele giỏi hơn Mbappe”.

"Tôi không hối tiếc vì những gì mình đã làm, hay nhận xét về cậu ấy (Dembele). Bởi vì rõ ràng Ousmane có tài năng. Chúng tôi từng bị thuyết phục bởi tài năng của cậu ấy", Laporta khẳng định.

Tuyên bố này được Laporta đưa ra trong bối cảnh Dembele gây tranh cãi rất lớn ở thời điểm đó. Tiền đạo người Pháp khi đó sắp hết hợp đồng và bị đồn đoán rời CLB La Liga. Những chấn thương và phong độ không ổn định của cầu thủ này tại Camp Nou khiến anh trở thành mục tiêu bị nhiều CĐV Barcelona căm ghét.

Khi đó, Mbappe đang được xem là một trong những tài năng hàng đầu thế giới, khiến phát biểu của Laporta gây tranh cãi lớn trong giới truyền thông và người hâm mộ. Đến cuối cùng, diễn biến sau đó phần nào minh chứng cho niềm tin của Laporta.

Dembele sau khi rời Barcelona để gia nhập PSG vào năm 2023, bùng nổ với 35 bàn thắng và 16 kiến tạo trong mùa giải 2024/25, giúp PSG giành cú ăn ba lịch sử, bao gồm danh hiệu Champions League đầu tiên.

Thành tích này đưa anh đến với Quả bóng vàng 2025, vượt qua chính Mbappe - người chỉ xếp thứ 7 trong danh sách đề cử năm nay, dù đã chuyển đến Real Madrid và ghi 32 bàn trong mùa giải vừa qua.