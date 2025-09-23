Hojlund tiếp tục gây ấn tượng

Rạng sáng 23/9, Napoli giành chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước Pisa, qua đó duy trì mạch 4 trận toàn thắng để tiếp tục hành trình bảo vệ danh hiệu Serie A.

Với sự đóng góp từ các tân binh như Hojlund, đoàn quân của HLV Antonio Conte tiếp tục cho thấy sức mạnh.

Bất chấp việc vừa đá chính hồi giữa tuần tại Champions League, Hojlund vẫn được HLV Antonio Conte xếp đá chính trước tân binh Pisa ở vòng 4 Serie A. Chân sút người Đan Mạch gây ấn tượng ngay đầu trận với những pha bứt tốc và làm tường, gây khó cho hàng thủ Pisa.

Phút 27, chính từ một pha thoát xuống như vũ bão của Hojlund, Napoli đưa bóng vào lưới Pisa. Chân sút người Đan Mạch vượt qua sự kèm cặp của hàng thủ đối phương, dứt điểm bật ra để Elmas đưa bóng vào lưới.

Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do Hojlund chỉ việt vị trong gang tấc. Không nản lòng, Napoli gia tăng áp lực trước giờ nghỉ. Bước ngoặt đến ở phút 39 khi Leonardo Spinazzola thực hiện pha căng ngang chính xác, tìm đến Billy Gilmour ở rìa vòng cấm.

Tình huống việt vị đáng tiếc của Hojlund.

Tiền vệ người Scotland bình tĩnh xử lý bóng trước khi tung cú sút chân trái đầy uy lực, đưa bóng vượt qua thủ môn Adrian Semper của Pisa mở tỷ số 1-0. Sang hiệp hai, đội khách tiếp tục gây sức ép và được đền đáp bằng bàn gỡ hòa từ quả phạt đền ở phút 60.

Phút 65, Spinazzola tung cú dứt điểm tuyệt đẹp vào góc xa khung thành, đưa Napoli vươn lên dẫn trước lần nữa. Hojlund được HLV Conte tin tưởng cho thi đấu đến tận phút 78. Đội chủ nhà ghi bàn thứ ba ở phút 82, khi cầu thủ vào sân thay người Lorenzo Lucca tận dụng đường chuyền của Scott McTominay để tung cú sút nâng tỷ số lên 3-1.

Nỗ lực muộn màng cuối trận giúp Pisa rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, nhưng không đủ để họ lội ngược dòng. Kết quả này giúp Napoli trở thành đội duy nhất toàn thắng tại Serie A từ đầu mùa (12 điểm sau 4 trận).