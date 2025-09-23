Ousmane Dembele giành Quả bóng vàng

Rạng sáng 23/9, ngôi sao của PSG trở thành chủ nhân giải Cầu thủ nam hay nhất từ France Football.

Cầu thủ U21 hay nhất nam/nữ (Kopa Trophy): Lamine Yamal - Vicky Lopez (Barcelona).

Huấn luyện viên nam/nữ xuất sắc (Johan Cruyff Trophy): Luis Enrique (PSG) - Sarina Wiegman (ĐTQG Anh).

Thủ môn nam/nữ hay nhất (Yachine Trophy): Gianluigi Donnarumma (Man City) - Hannah Hampton (Chelsea).

Tiền đạo nam/nữ hay nhất (Gerd Muller Trophy): Viktor Gyokeres (Arsenal) - Ewa Pajor (Barcelona).

CLB nam/nữ của năm: PSG - Arsenal nữ.

Quả bóng vàng nữ: Aitana Bonmati (Barcelona).

Quả bóng vàng nữ: Ousmane Dembele (PSG).

Lúc 2h ngày 23/9, gala trao giải Quả bóng vàng diễn ra tại nhà hát Chatelet, Paris. Huyền thoại Ronaldinho xuất hiện với tư cách khách mời và xướng tên Ousmane Dembele ở hạng mục giải thưởng quan trọng nhất.

Tiền đạo sinh năm 1997 trở thành cầu thủ PSG thứ 2 trong lịch sử, sau Lionel Messi, giành Quả bóng vàng, đồng thời là cầu thủ Pháp thứ 6 bước lên bục nhận giải, sau Michel Platini, Raymond Kopa, Zinedine Zindane, Jean-Pierre Papin và Karim Benzema.

Dembele nhận giải Cầu thủ nam xuất sắc.

Ở hạng mục giải Kopa dành cho cầu thủ U21 hay nhất, Lamine Yamal tiếp tục được vinh danh, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên giành giải này trong 2 năm liên tiếp.

Trong 5 năm gần nhất, có đến 4 cầu thủ Barcelona giành giải thưởng cá nhân này, lần lượt là Pedri, Gavi và Yamal (2 lần). Người duy nhất ngăn các cầu thủ Barca tạo chuỗi 5 năm liên tiếp là Jude Bellingham.

Yamal có cơ hội giành 2 giải thưởng ở gala năm nay.

Ở hạng mục giải thưởng dành cho huấn luyện viên đội nam xuất sắc, không bất ngờ khi Luis Enrique được vinh danh. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha giúp PSG giành cú ăn 5 ở mùa giải trước, trong đó có chiến công mang về chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử đội bóng thủ đô nước Pháp.

Một cá nhân khác góp công vào chức vô địch châu Âu của PSG, Gianluigi Donnarumma xuất hiện để nhận giải Thủ môn xuất sắc. Sau mùa giải thăng hoa, ngôi sao sinh năm 1999 rời Paris để đầu quân cho Man City. Tuyển thủ Italy ngay lập tức chứng tỏ đẳng cấp trong những "trận cầu đinh" với MU, Arsenal.

Với 54 bàn thắng trong mùa giải 2024/25, Viktor Gyokeres nhận giải Gerd Muller Trophy dành cho cây săn bàn nam hay nhất. Ở mùa vừa qua, tiền đạo người Thụy Điển có phong độ thăng hoa trong màu áo Sporting Lisbon với tỷ lệ dứt điểm thành bàn lên đến 28,1%.

Gyokeres xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao.

Ở hạng mục giải CLB nam của năm, PSG đánh bại hàng loạt ứng viên nặng ký gồm Barcelona, Botafogo, Liverpool. Dàn sao nhà vô địch Ligue 1 không thể dự gala do phải thi đấu với Marseille ở trận đấu diễn ra lúc 1h. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đại diện lên nhận giải.

Đến cuối đêm gala, huyền thoại Andres Iniesta xuất hiện để trao Quả bóng vàng nữ cho Aitana Bonmati, tiền vệ ngôi sao của Barcelona. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, ngôi sao người Tây Ban Nha giành giảnh thưởng cá nhân cao quý này.

Kỳ tích của Dembele tại gala Quả bóng vàng Dembele là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Quả bóng vàng nhờ màn trình diễn trong màu áo PSG.