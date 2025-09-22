Có khi nào Lamine Yamal phá hỏng bữa tiệc của PSG?

Chỉ còn ít giờ nữa, nhà hát Châtelet (Paris) sẽ trở thành tâm điểm của thế giới bóng đá khi Quả bóng Vàng 2025 tìm ra chủ nhân mới.

Lamine Yamal hoàn toàn có thể tạo bất ngờ ở gala Quả bóng Vàng 2025.

Sau mùa giải đại thành công, PSG bước vào gala với thế áp đảo gần như tuyệt đối. Nhưng ở đâu đó, Barcelona và Tây Ban Nha vẫn nuôi hy vọng: Lamine Yamal - thần đồng 18 tuổi - có thể là kẻ phá bĩnh duy nhất.

PSG: từ sân cỏ đến sân khấu Paris

PSG dưới thời Luis Enrique vừa trải qua mùa giải rực rỡ với cú ăn ba nội địa và Champions League, chỉ lỡ hẹn ở chung kết FIFA Club World Cup 2025 trước Chelsea. Thành tích ấy giúp họ phủ bóng gần như toàn bộ hạng mục giải thưởng. Dembele - “chú muỗi” từng bị nghi ngờ vì phong độ thất thường - giờ trở thành ứng viên số một cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất. Donnarumma được kỳ vọng ẵm giải Thủ môn xuất sắc, tài năng trẻ Desire Doue sáng cửa ở hạng mục Cầu thủ trẻ, còn chính Enrique nhiều khả năng bước lên bục vinh danh HLV xuất sắc.

Chưa dừng lại ở đó, đội hình tiêu biểu năm gần như chắc chắn sẽ là “sân sau” của PSG, với Achraf Hakimi, Vitinha hay Fabian Ruiz góp mặt. Nói cách khác, gala Quả bóng Vàng 2025 có thể sẽ biến thành một đêm tôn vinh toàn diện cho gã khổng lồ nước Pháp.

Trong bức tranh xanh-trắng-đỏ ấy, Lamine Yamal lại mang đến điểm nhấn bất ngờ. Cầu thủ chạy cánh 18 tuổi không chỉ tỏa sáng trong màu áo Barcelona mà còn là đầu tàu đưa Tây Ban Nha đến vinh quang ở EURO vừa qua. Chính phong độ chói sáng ấy biến Yamal thành ứng viên đủ sức cạnh tranh trực diện với Dembele.

Quả bóng Vàng 2025 được giữ bí mật tới phút chót.

Điều khiến cuộc đua thêm phần kịch tính là sự phân tán phiếu bầu ngay trong chính đội hình PSG. Có tới tám cầu thủ của CLB Paris nằm trong danh sách đề cử, nguy cơ khiến Dembele đánh mất lợi thế vì… chính đồng đội của mình. Trong khi đó, Yamal sở hữu “lá phiếu tập trung” từ giới quan sát vốn ấn tượng với màn trình diễn phi thường của anh ở tuổi đôi mươi.

Ban tổ chức siết chặt bí mật

Sau vụ rò rỉ lùm xùm năm ngoái khiến Real Madrid phẫn nộ và tẩy chay gala, France Football năm nay giữ kín danh tính người chiến thắng đến phút chót. Không có cuộc phỏng vấn sớm, không tiết lộ nội bộ - tất cả chỉ hé lộ khi Ruud Gullit và Kate Scott công bố trên sân khấu. Ngay cả các ứng viên, bao gồm Dembele và Yamal, cũng chỉ biết chờ đợi.

Nếu PSG áp đảo ở hạng mục nam, Tây Ban Nha tiếp tục là cường quốc số một của Quả bóng Vàng nữ. Sáu cái tên - Aitana Bonmati, Alexia Putellas, Esther Gonzalez, Patri Guijarro, Claudia Pina và Mariona Caldentey - đều góp mặt trong danh sách rút gọn, khẳng định sự thống trị kéo dài từ CLB đến ĐTQG.

Trong kịch bản lạc quan nhất, PSG có thể biến lễ trao giải thành “đêm Paris” đúng nghĩa, nơi từ cầu thủ, HLV đến thủ môn đều được vinh danh. Nhưng bóng đá luôn có chỗ cho bất ngờ. Nếu Yamal giành Quả bóng Vàng, đó sẽ không chỉ là chiến thắng của một cá nhân trẻ tuổi, mà còn là dấu chấm phá làm chệch nhịp vũ điệu PSG đã dàn dựng công phu.

Gala Quả bóng Vàng 2025 vì thế không chỉ là màn tôn vinh cá nhân xuất sắc nhất, mà còn là cuộc đối đầu giữa một đế chế đang ở đỉnh cao quyền lực và một tài năng mới chỉ bắt đầu hành trình chinh phục thế giới. Và chính sự đối nghịch ấy khiến cả thế giới chờ đợi giờ phút ánh đèn sân khấu Paris bừng sáng.

Quả bóng vàng 2025 lộ diện Tạp chí France Football hoàn tất việc chế tác Quả bóng Vàng 2025 và sẽ trao cho chủ nhân mới ở Gala diễn ra vào rạng sáng 23/9 (giờ Hà Nội).