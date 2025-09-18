Bức ảnh Yamal và bạn gái hơn 6 tuổi gây chú ý

Hình ảnh Lamine Yamal thân mật với bạn gái Nicki Nicole trên ban công gây bão trên mạng xã hội.

Bức ảnh Yamal ôm bạn gái thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác trên X.

Chuyện tình của Yamal và nữ ca sĩ Nicole thu hút sự chú ý của dư luận khi tiền vệ trẻ đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Trên mạng xã hội, những hình ảnh tình tứ và cử chỉ chăm sóc lẫn nhau của Yamal và Nicole liên tục được chia sẻ rộng rãi, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.

Đặc biệt khoảnh khắc Yamal không mặc áo trong lúc ôm bạn gái gây chú ý hơn cả. Nhiều fan bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự dũng cảm và tình cảm chân thành của cả hai. Tuy nhiên, không ít người lo ngại ngôi sao trẻ bị cuốn vào chuyện yêu đương, không tập trung vào sự nghiệp chơi bóng.

Mối quan hệ của cặp đôi bùng nổ thời điểm Yamal phải nghỉ thi đấu do chấn thương. Theo Marca, cầu thủ 18 tuổi bỏ lỡ ít nhất 5 trận của Barcelona. Khả năng Yamal chỉ có thể trở lại khi Barcelona đối đầu PSG ở Champions League vào ngày 2/10.

Chuyện tình của Yamal thu hút chú ý từ những ngày đầu công khai. Ngay sau khi công bố tình cảm, tin đồn rạn nứt xuất hiện. Thế nhưng, hành động gần đây chứng minh Yamal và bạn gái nghiêm túc yêu đương. Việc ra mắt gia đình khẳng định cam kết của cặp đôi.

Khoảng cách hơn 6 tuổi dường như không phải là rào cản đối với Yamal và Nicole. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cũng xác nhận mối quan hệ bền chặt và muốn học thêm tiếng Catalan để gắn bó với người yêu.