Bức ảnh Yamal và bạn gái hơn 6 tuổi gây chú ý

  • Thứ năm, 18/9/2025 09:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hình ảnh Lamine Yamal thân mật với bạn gái Nicki Nicole trên ban công gây bão trên mạng xã hội.

Yamal va ban gai anh 1

Bức ảnh Yamal ôm bạn gái thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác trên X.

Chuyện tình của Yamal và nữ ca sĩ Nicole thu hút sự chú ý của dư luận khi tiền vệ trẻ đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Trên mạng xã hội, những hình ảnh tình tứ và cử chỉ chăm sóc lẫn nhau của Yamal và Nicole liên tục được chia sẻ rộng rãi, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.

Đặc biệt khoảnh khắc Yamal không mặc áo trong lúc ôm bạn gái gây chú ý hơn cả. Nhiều fan bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự dũng cảm và tình cảm chân thành của cả hai. Tuy nhiên, không ít người lo ngại ngôi sao trẻ bị cuốn vào chuyện yêu đương, không tập trung vào sự nghiệp chơi bóng.

Mối quan hệ của cặp đôi bùng nổ thời điểm Yamal phải nghỉ thi đấu do chấn thương. Theo Marca, cầu thủ 18 tuổi bỏ lỡ ít nhất 5 trận của Barcelona. Khả năng Yamal chỉ có thể trở lại khi Barcelona đối đầu PSG ở Champions League vào ngày 2/10.

Chuyện tình của Yamal thu hút chú ý từ những ngày đầu công khai. Ngay sau khi công bố tình cảm, tin đồn rạn nứt xuất hiện. Thế nhưng, hành động gần đây chứng minh Yamal và bạn gái nghiêm túc yêu đương. Việc ra mắt gia đình khẳng định cam kết của cặp đôi.

Khoảng cách hơn 6 tuổi dường như không phải là rào cản đối với Yamal và Nicole. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cũng xác nhận mối quan hệ bền chặt và muốn học thêm tiếng Catalan để gắn bó với người yêu.

Chuyện gì đang xảy ra với Yamal?

Lamine Yamal chấn thương nghiêm trọng, làm bùng nổ tranh cãi giữa HLV Hansi Flick và Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF).

24:1470 hôm qua

Yamal đưa bạn gái về ra mắt gia đình

Ngôi sao của Barcelona đăng hình chụp chung với Nicki Nicole lên trang cá nhân để khẳng định mối quan hệ.

06:39 16/9/2025

Yamal chấn thương, HLV Flick đổ lỗi cho tuyển Tây Ban Nha

Barcelona nhận cú sốc lớn khi Lamine Yamal không thể ra sân trước Valencia cuối tuần này, đồng thời gần như chắc chắn vắng mặt ở trận mở màn Champions League gặp Newcastle.

20:29 13/9/2025

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

