Yamal đưa bạn gái về ra mắt gia đình

Ngôi sao của Barcelona đăng hình chụp chung với Nicki Nicole lên trang cá nhân để khẳng định mối quan hệ.

Đây là lần đầu tiên, Lamine Yamal đăng hình chụp chung cùng bạn gái hơn tuổi lên trang cá nhân. Trước đó, người hâm mộ chỉ biết về mối quan hệ của của cặp trai tài gái sắc qua những bức hình chụp lén từ báo chí, hay gần đây là khoảnh khắc Yamal để lộ hình nền điện thoại là Nicki Nicole.

Vừa qua, nữ ca sĩ sinh năm 2000 còn đi ăn cùng gia đình Yamal tại một nhà hàng Nhật Bản và có khoảnh khắc vui đùa cùng Keyne, em trai của ngôi sao đang khoác áo Barcelona.

Trong một sự kiện vào hôm 10/9, Nicole mỉm cười và thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ với Lamine Yamal: “Vâng, tôi rất yêu Lamine Yamal. Tôi đang tận hưởng thời gian ở Barcelona, tôi yêu thành phố này và tôi muốn học tiếng Catalonia”. Lời khẳng định ngắn gọn nhưng rõ ràng đã xua tan tin đồn cặp đôi rạn nứt hồi tuần trước.

Yamal vừa dính chấn thương sau quãng thời gian làm nghĩa vụ quốc gia. Điều này khiến HLV Hansi Flick không hài lòng với cách làm việc của tuyển Tây Ban Nha. Dù sao trẻ 18 tuổi đã có thể trở lại tập luyện, khả năng ra sân trong trận gặp Newcastle tại Champions League của anh vẫn bỏ ngỏ. Cuối tuần qua, khi Yamal vắng mặt, Barcelona đã vùi dập Valencia 6-0 tại La Liga.