Yamal chấn thương, HLV Flick đổ lỗi cho tuyển Tây Ban Nha

Barcelona nhận cú sốc lớn khi Lamine Yamal không thể ra sân trước Valencia cuối tuần này, đồng thời gần như chắc chắn vắng mặt ở trận mở màn Champions League gặp Newcastle.

Lamine Yamal là nạn nhân của "virus FIFA".

Chia sẻ trong buổi họp báo, HLV Hansi Flick của Barcelona không giấu nổi sự bức xúc: “Tây Ban Nha cho cậu ấy uống thuốc giảm đau và ngay cả khi đang thắng, họ vẫn bắt cậu ấy thi đấu bất chấp thể trạng. Tôi rất buồn về điều này”.

Yamal trở lại từ đợt tập trung đội tuyển với chấn thương vùng háng sau các trận gặp Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ. Suốt cả tuần, anh chỉ tập trong phòng gym để giảm đau nhưng không có tiến triển rõ rệt.

Theo AS, khả năng tiền đạo 18 tuổi kịp ra sân tại sân St James’ Park của Newcastle vào giữa tuần tới gần như bằng không. Sự vắng mặt của Yamal buộc Flick phải tính toán lại phương án tấn công, khi mùa trước anh gần như độc chiếm hành lang phải.

Đây cũng là cơ hội để tân binh Roony Bardghji - cầu thủ gây ấn tượng mạnh ở giai đoạn tiền mùa giải và vừa hoàn tất thủ tục đăng ký - có thể ra mắt ngay trận gặp Valencia. Ngoài Yamal, Frenkie de Jong cũng không kịp bình phục cho trận đấu cuối tuần, nhưng đã trở lại tập luyện cùng đồng đội và nhiều khả năng sẵn sàng khi Barca làm khách tại Newcastle.

Lamine Yamal đang có phong độ cao gần đây.



Một tin vui khác đến từ Marc Bernal, người được bật đèn xanh để tái xuất sau gần một năm ngồi ngoài vì chấn thương. Tuy nhiên, danh sách chấn thương của Barcelona vẫn còn dài với Alejandro Balde và Gavi. Riêng trường hợp Gavi đặc biệt đáng lo khi đầu gối phải chưa có dấu hiệu hồi phục, và khả năng phải phẫu thuật vẫn đang được cân nhắc.

Trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ, Flick đối diện bài toán nan giải: giữ nhịp tại La Liga nhưng đồng thời phải chuẩn bị tối đa cho chuyến làm khách trên đất Anh, nơi một kết quả bất lợi có thể ảnh hưởng nặng nề đến khởi đầu của Barca ở Champions League.