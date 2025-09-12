Yamal lên tiếng sau bữa tiệc tranh cãi

Lamine Yamal lần đầu tiên chính thức lên tiếng về những tranh cãi liên quan đến bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của mình vào tháng 7.

Vụ lùm xùm tiệc sinh nhật cho thấy áp lực mà một ngôi sao trẻ như Yamal phải đối mặt.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Resonancia de Corazon của Tây Ban Nha, Yamal phủ nhận các cáo buộc và cho rằng chúng bị thổi phồng: “Tôi không tức giận. Tôi thấy chuyện này khá hài hước. Họ cố gắng bôi nhọ tôi theo nhiều cách. Một phụ nữ nói tôi chọn các cô gái theo cách này hay cách khác, nhưng tất cả đều là dối trá”.

Tiệc sinh nhật lần thứ 18 của Yamal từng trở thành tâm điểm tranh cãi. Claudia Calvo, người mẫu Tây Ban Nha từng giành danh hiệu Hoa khôi châu Âu 2022, chia sẻ trên chương trình TardeAR rằng được mời tham dự tiệc sinh nhật của Yamal.

Tuy nhiên, lời mời này đi kèm với những yêu cầu bất thường như, các cô gái đến phải là những phụ nữ tóc vàng, có số đo vòng ngực đáp ứng các tiêu chí cụ thể. Bữa tiệc sinh nhật của Yamal còn gây tranh cãi khi thuê một số người mắc bệnh lùn biễu diễn giải trí.

Hiệp hội Người mắc Bệnh Lùn và Các Dị Tật Xương ở Tây Ban Nha (ADEE), đã công khai lên án việc Yamal thuê người lùn để "mua vui" tại bữa tiệc sinh nhật. Yamal cho biết: "Rồi đến chuyện về các nhân viên phục vụ (người lùn), những người chỉ đang làm công việc của họ. Mọi thứ thật nực cười khi người ta cáo buộc như thế".